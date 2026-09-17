Comment sont rédigées les ressources documentaires de Techniques de l’Ingénieur ?

Comment sont choisis les sujets de nos ressources documentaires ? Qui les rédige ? Comment sont-elles vérifiées ? Entrez dans les coulisses de Techniques de l’Ingénieur et découvrez nos secrets de fabrication !

Avec ses plus de 10 000 articles accessibles en ligne, Techniques de l’Ingénieur est la plus importante ressource documentaire scientifique et technique disponible en français et en anglais. Chaque année, environ 350 nouveaux articles sont publiés sur des thématiques extrêmement variées : énergies, matériaux, chimie, mécanique, génie industriel… Toutes nos ressources documentaires font l’objet d’un travail collectif rigoureux, s’appuyant sur le professionnalisme de nos équipes et l’expertise de spécialistes du domaine.

Créer de nouvea ux articles

Notre équipe éditoriale travaille en collaboration directe avec des conseillers scientifiques, et constituent des comités de lecture spécifiques à chaque thématique. Les conseillers scientifiques sont des ingénieurs de l’industrie, des chercheurs ou encore des professeurs de l’enseignement supérieur reconnus par leurs pairs. Chaque éditrice ou éditeur travaille sur des thématiques précises, en collaboration avec ces experts.

En plus de ce travail en étroite collaboration entre l’éditrice ou l’éditeur et ses auteurs, l’équipe éditoriale effectue une veille permanente sur le terrain en allant dans les salons, en assistant à des conférences, ou en participant à des journées professionnelles et techniques, pour appréhender ainsi l’ensemble des besoins et les tendances des secteurs industriels et trouver les bons auteurs, confie Sylvie Darly, directrice éditoriale. Elle précise : « nous observons aussi régulièrement les articles les plus plébiscités pour publier les sujets dont nos clients ont besoin. Notre équipe commerciale, nous fait aussi régulièrement des remontées terrain. Depuis plusieurs années notre stratégie d’innovation, ne porte pas que sur les sujets traités, mais aussi sur les formats proposés. Nous avons mis à disposition : des d’articles interactifs qui permettent de se tester à l’aide de quiz sur sa compréhension et sa mémorisation du sujet développé, des parcours pratiques qui favorisent la montée en compétence. Ceux-ci sont scénarisés autour d’une problématique, d’offres enrichies de vidéos… Innover c’est aussi proposer à nos utilisateurs des articles rédigés par des auteurs référents à l’international. Ainsi, les sujets développés ont une dimension prospective élargie. »

Aux Techniques de l’ingénieur, l’innovation est protéiforme !

« Avec nos conseillers scientifiques, nous discutons régulièrement des sujets à traiter selon l’actualité de leur domaine, explique Maya Huguenin, éditrice responsable des domaines automatique/robotique, sciences fondamentales, métrologie et transports. Par exemple, dans les offres dédiées aux transports, nous nous intéressons beaucoup à l’électrification, l’automatisation, la décarbonation, les carburant alternatifs etc. »

Une fois le sujet choisi, conseillers et responsables éditoriaux s’appuient sur leur réseau pour sélectionner un auteur issu du monde industriel et/ou académique, reconnu pour son expertise. Avant de rendre un manuscrit, ce dernier propose un sommaire détaillé, qui sera validé par le comité de lecture. Le manuscrit lui-même sera relu et validé par les conseillers scientifiques. Si nécessaire, des modifications et précisions peuvent être demandées aux auteurs.

Ce travail de relecture permet de vérifier l’exactitude et la cohérence de l’ensemble du document.

Mise en forme et publication

Une fois la partie rédaction terminée, le manuscrit est envoyé à Sébastien Avalle, responsable de la production, et à son équipe de chargés de publication. « Notre rôle est de relire les manuscrits, les préparer et structurer le texte. Il s’agit d’effectuer les corrections orthographiques, typographiques et de mise en forme si nécessaire, en mettant par exemple des encarts pour dynamiser le texte. »

Ensuite les manuscrits sont envoyés à des compositeurs, des entreprises externes qui vont convertir le document Word en XML. « Des aller-retour ont ensuite lieu entre le chargé de publication, l’auteur et le compositeur jusqu’à valider la version finale, que nous mettons finalement en ligne », conclut Sébastien Avalle. Si l’auteur n’a pas fourni la version anglaise de son article, il est alors traduit pour que les deux versions soient disponibles sur le site.

Et les alors ?

N ressources documentaires soient toujours fiables et à jour.

Les articles sont relus régulièrement. Usa fiabilité aux utilisateurs.

« L’autre moitié de notre travail concerne la mise à jour des ressources déjà existantes », explique l’éditrice Maya Huguenin. « Avec les conseillers scientifiques, nous regardons les différents articles de nos offres. Un article obsolète sera envoyé « archivé ». Sur un sujet d’actualité, l’auteur est sollicité pour actualiser l’article et en faire une nouvelle version. S’il n’est plus en activité, les conseillers scientifiques proposent d’autres experts, et la démarche reste la même que pour l’écriture d’un nouvel article. », reprend Maya Huguenin

Cette procédure nous permet de garantir la fiabilité et la pertinence des contenus que nous publions, qui deviennent ainsi des outils de référence pour de nombreux professionnels et étudiants.