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Une nouvelle offre disponible ! Innovation et transition écologique

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Une nouvelle offre disponible ! Innovation et transition écologique

Posté le par Florence Dujardin dans Entreprises et marchés

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Pour faire de la transition écologique un levier d’action, découvrez la nouvelle offre “Innovation et transition écologique”, qui vient compléter les ressources de Techniques de l’Ingénieur.

Les industriels sont aujourd’hui confrontés à de nombreux défis, et doivent notamment allier processus d’innovation, responsabilité environnementale et performance économique, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise et son secteur d’activité.

Pour accompagner les professionnels de l’industrie dans l’adaptation de leur organisation à ces nouveaux enjeux, Techniques de l’Ingénieur publie une nouvelle offre intitulée “ Innovation et transition écologique”. Structurée en 2 rubriques – Responsabilité sociétale, éco-innovation et management responsable d’une part et Concepts et enjeux sociétaux par secteur d’autre part – cette offre a pour objectif d’aider les industriels à transformer l’obligation réglementaire en opportunité d’innovation. Elle apporte un cadre opérationnel intégrant des synthèses sur les politiques et la réglementation environnementales, des principes et des outils d’éco-innovation de même que des propositions pour aller vers un management responsable. Une approche par secteur clé intégrant les concepts et enjeux sociétaux (agroalimentaire soutenable, chimie soutenable, matériaux biosourcés et bas carbone ; autres secteurs clés) est également proposée aux industriels.

Découvrez l’offre Innovation et Transition écologique et profitez de l’accès à 2 articles gratuits jusqu’au 30 septembre 2026 !

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Multisecteurs Performance Innovation Transition énergétique
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/entreprises-et-marches/

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