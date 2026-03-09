Nouvelle identité, nouveau site : 2026 marque un tournant pour Techniques de l’Ingénieur

{{block-infos-connection}}

Bienvenue sur votre nouveau site ! Pour les plus observateurs d’entre vous, vous aviez peut-être déjà remarqué quelques indices sur notre page d’accueil... Et déjà aperçu une partie de ce beau logo. 

Aujourd’hui, un nouveau jour se lève sur Techniques de l’Ingénieur, avec nos petits lutins, symbole des équipes qui ont œuvré pour donner vie à cette nouvelle étape. 

En 2026, nous évoluons avec une plateforme plus intuitive, plus fluide et pensée pour vous accompagner toujours au mieux dans la réalisation de vos projets.  

Cette nouvelle expérience est à votre disposition : nous espérons que vous prendrez plaisir à redécouvrir et utiliser votre site favori chaque jour.

Les équipes de Techniques de l’Ingénieur 

