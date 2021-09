Comment surveiller les polluants en Méditerranée

C’est au laboratoire de l’Ifremer près de Toulon, que se réalise la surveillance des polluants présents dans la Méditerranée pour connaître l’état chimique des eaux côtières. Point sur les technologies utilisées.

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et l’Ifremer ont récemment réalisé un rapport sur le bilan de 20 ans de suivi de la contamination chimique des eaux côtières méditerranéennes. Selon les experts rencontrés en juillet lors d’un point presse à l’Ifremer de Toulon, la contamination en Méditerranée est stable, et 90 % des points suivis présentent des niveaux au-dessous des seuils réglementaires environnementaux.

Traquer les contaminants émergents

Cependant, 10 % de ces points restent au rouge, notamment à proximité des grandes métropoles régionales comme Marseille, Toulon, Nice, Villefranche ou encore Bonifacio. Selon les endroits, on y retrouve plomb, mercure, cuivre, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), etc., liés au passé militaire et industriel des villes. Mais également près d’anciens sites industriels, on retrouve du nickel, comme au Cap Corse, dû à l’ancienne mine d’amiante de Canari. Autres polluants problématiques selon les chercheurs : le duo mercure et PCB (polychlorobiphényle), dont le problème réside dans leur capacité à s’accumuler durablement dans la chaîne alimentaire. Plus de 65 % des roussettes pêchées à la côte et 85 % des sébastes prélevés au large présentent des niveaux de mercure supérieurs au seuil, nous précisent les chercheurs.

Et ce n’est pas tout : les scientifiques traquent les contaminants émergents potentiels. En effet, la présence de nouvelles molécules, utilisées par l’industrie, l’agriculture, ou d’autres activités, pourrait avoir un impact sur le milieu marin. Par exemple, des échantillons récoltés lors d’une campagne en mer – baptisée SushiMed – vont permettre de pister les molécules anticancéreuses ayant pu être accumulées par les moules, et en caractériser leurs effets. Ces travaux pourraient par exemple amener à développer des filtres d’épuration pour limiter le rejet des contaminants dans l’environnement.

Un réseau de surveillance complet

Pour suivre les contaminants, les équipes ont mis en place un « réseau de surveillance » d’acquisition de mesures sur les organismes, mais également sur leur milieu.

Pour les organismes marins, les chercheurs disposent de trois réseaux. Le réseau d’observation des contaminants chimiques matière vivante (ROCCH MV) consiste à utiliser des mollusques bivalves (huître et moules) pour détecter les contaminations en métaux et polluants organiques persistants. Le réseau intégrateur biologique (RINBIO) utilise des stations artificielles de moules réparties sur toute la côte méditerranéenne. Ces stations sont plus précisément des poches ostréicoles de 2,5 kg immergées sur les différentes stations pendant 2,5 mois, entre mars et juillet. Pour les stations en mer, les poches conchylicoles sont maintenues à une profondeur de 15 mètres via un lest de 30 kilos et un flotteur. Et le réseau contaminants dans la chaîne trophique en méditerranée (Contamed) permet de documenter et cartographier les niveaux de contaminations des polluants métalliques et organiques persistants dans la chaîne trophique pour appréhender les phénomènes de bioamplification, et donc de transferts de contaminants dans la chaîne alimentaire.

Pour l’observation dans le milieu par les sédiments et des échantillonneurs passifs, l’Ifremer utilise deux réseaux. Le réseau d’observation des contaminants chimiques sédimentaires (ROCCH SED) s’appuie sur les propriétés que possèdent de nombreux contaminants chimiques de se fixer à la surface des particules qui sédimentent. Ensuite, le réseau de surveillance potentiel toxique des sédiments (REMTOX) permet l’étude de la toxicité des échantillons, en utilisant les larves et embryons de bivalves pour leur forte sensibilité aux contaminants. Et pour finir, les échantillonneurs passifs intégratifs permettent d’analyser les contaminants présents dans la colonne d’eau. Ils sont utilisés en complément du réseau RINBIO. Pour caractériser l’état chimique des masses d’eau en Méditerranée, des échantillonneurs spécifiques ont été utilisés, pour les composés hydrophiles, pour les métaux et pour les composés hydrophobes.