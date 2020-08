Infographie : pollution plastique des océans, un changement de paradigme s’impose

Il est aujourd’hui avéré que de grandes quantités de plastiques entrent chaque année dans nos océans, où ils se transforment et s’accumulent pour y rester des temps non encore définis. Mais d'où viennent-ils ? Quels en sont les impacts ? Y a-t-il des solutions ? Retrouvez l'infographie de Techniques de l'Ingénieur pour en apprendre plus.

Le cycle des plastiques accumulés dans l’océan est encore mal connu. Ceux qui restent en surface sont les plus dégradés car on les retrouve essentiellement sous forme de microplastiques. Toutefois, la masse totale de ces petits débris ne constitue qu’un faible pourcentage du plastique présent dans les océans et il est très probable que des stocks immenses recouvrent les fonds océaniques, y compris dans les zones les plus éloignées de toute vie humaine.

Ces plastiques voyagent vite et loin, emmenant polluants et micro-organismes divers, pathogènes pour certains, pour contaminer tous les compartiments de l’environnement aquatique. Toutes les espèces aquatiques, quels que soient leur taille ou leur lieu de vie, rencontrent ces plastiques et s’y enchevêtrent ou les ingèrent. Et on commence seulement à savoir mesurer les impacts de ces nouveaux contaminants sur les organismes et les écosystèmes et à savoir chiffrer les dommages sur notre patrimoine et les coûts associés à cette contamination pour nos sociétés.

Dans la suite de cette infographie placée exceptionnellement en accès libre pendant 15 jours, vous retrouverez des informations sur les impacts socioéconomiques, environnementaux et sur la santé humaine de cette pollution, ainsi que les nombreuses questions qui se posent encore.

Comment et quand disparaîtront ces plastiques ? Comment évolueront leurs concentrations dans les prochaines années et les prochaines décennies ? Quels sont les impacts à long terme de notre exposition quotidienne et permanente à ces matériaux ? Mais surtout, il semblerait que tous les acteurs de la société n’aient pas encore pleinement conscience de l’urgence de la situation et des efforts à fournir pour sortir de cette ère appelée Anthropocène que nous venons d’ouvrir, ère marquée par le « tout plastique » avec ses déchets qui sont en passe de devenir notre marqueur principal et unique dans les temps géologiques

Industriels, politiques, ONG, scientifiques doivent s’unir pour faire progresser l’état des connaissances et favoriser leur dissémination vis-à-vis du grand public pour sensibiliser l’ensemble de la société à cette problématique. De nombreuses initiatives vont dans ce sens aujourd’hui mais trop de freins sont encore présents pour espérer une amélioration notable de la situation dans les prochaines années. Toutes les études montrent que la production de plastiques continue encore et toujours d’augmenter et que nos sociétés génèrent toujours plus de déchets. Chaque acteur de la société doit s’interroger sur la manière dont il conçoit la fabrication, l’utilisation et la fin de vie des plastiques, ce qui constitue un changement de paradigme majeur au regard de ce qui a pu être développé depuis plus de 50 ans.