Construction de l’une des plus puissantes centrales solaires au monde près d’Abu Dhabi

Une centrale solaire d'une capacité de 2 GW va être installée aux Émirats arabes unis et produira chaque année 4500 GWh d'électricité. Elle s'étendra sur 20 km2 et sera composée de panneaux photovoltaïques monocristallins bifaciaux.

D’une capacité de 2 GW, une centrale solaire présentée comme la plus puissante au monde va être implantée dans la région d’Al Dhafra, aux Émirats arabes unis. Ce projet est l’aboutissement d’un appel d’offres lancé en juin 2019 par Emirates Water and Electricity Company (EWEC), l’un des premiers fournisseurs d’électricité du pays. Un consortium regroupant le français EDF Renouvelables et le chinois Jinko Power Technology a été sélectionné pour construire puis gérer cette centrale. « En Inde, le parc de Bhadla possède une capacité installée totale de plus de 2,2 GW, ce qui en ferait le plus puissant au monde, peut-on lire dans un communiqué de presse d’EDF Renouvelables. Mais il s’agit d’un complexe avec des lots successifs remportés par plusieurs acteurs. Notre projet est le plus puissant projet solaire qui sera raccordé en un point. »

L’installation produira chaque année 4500 GWh et permettra d’alimenter en électricité l’équivalent de 160 000 foyers locaux chaque année. Pas moins de 5 millions de panneaux photovoltaïques en silicium monocristallin vont être posés sur une surface de 20 km2. Ces cellules seront posées sur des trackers afin de suivre la course du soleil et ainsi gagner en efficacité. Les panneaux auront la particularité d’offrir une bifacialité afin de capter le soleil sur la face arrière. Contacté par Techniques de l’Ingénieur, EDF Renouvelables précise : « Cette technologie permettra d’augmenter le rendement de 10% », sans indiquer le rendement total, qui reste une donnée confidentielle.

Dans un marché extrêmement concurrentiel, le consortium a réussi à proposer l’offre la plus compétitive, avec un coût moyen de production de l’électricité de 13,5 dollars (11,4 euros) par MWh. « Les très bonnes conditions d’ensoleillement, la taille de la centrale, la baisse continue des coûts des équipements et de construction ainsi que le cadre économique solide du projet nous ont permis d’atteindre ce coût de production », nous informe EDF Renouvelables.

Des robots pour nettoyer automatiquement les panneaux

La production d’électricité sera injectée dans le réseau national. Le site se révèle particulièrement bien placé puisqu’il se trouve à moins de 35 km d’Abu Dhabi, l’un des principaux centres de consommation du pays. Le consortium a signé un contrat d’achat d’électricité pour une durée de 30 ans EWEC.

Les travaux de construction devraient démarrer avant la fin de l’année 2020, pour une mise en service prévue en 2022. Le projet générera plus de 4 000 emplois au cours de sa phase de construction tandis que 40 à 70 personnes devraient travailler sur la centrale de manière pérenne lorsqu’elle sera en exploitation. « Du fait de sa grande taille et afin de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance, des robots seront déployés et se déplaceront entre les panneaux photovoltaïques pour les nettoyer automatiquement »,nous apprend l’entreprise française.

Même s’ils disposent encore d’importantes réserves en pétrole et en gaz, les Émirats arabes unis souhaitent diversifier leurs ressources énergétiques en développant notamment les renouvelables. D’ici à 2050, le pays a pour objectif de produire 50% de son électricité à partir d’énergies vertes. Pour EDF Renouvelables, il s’agira du deuxième projet d’installation photovoltaïque conduit dans la région. L’entreprise française construit en effet la centrale « Dewa III » d’une capacité de 1GW à Dubaï.