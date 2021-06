Des carrefours plus fluides grâce à l’intelligence artificielle

Les Franciliens ont perdu 163 heures à cause des embouteillages en 2019 selon l'étude mondiale TomTom Traffic Index. Différentes solutions peuvent être envisagées, comme les taxes sur les véhicules ou les péages urbains. Ces deux solutions ont permis à Singapour d’être 4 fois moins congestionnée que la capitale française. Une autre option est également étudiée : une optimisation des feux tricolores grâce à l’IA.

Depuis quelques années, l’introduction de l’IA dans le secteur des transports a apporté de nombreuses améliorations. L’entreprise londonienne Predina, qui a bénéficié du soutien du programme britannique Intelligent Mobility (IM) Accelerator, a créé un système permettant de prédire et de réduire de manière dynamique le risque d’accident grâce à l’IA. Cette technologie permet aussi d’optimiser les batteries des bus électriques comme le fait BluWave-ai au Canada.

L’IA peut être également utilisée pour réduire les embouteillages sur les routes, ce qui permet de fluidifier le trafic. Grâce à sa solution basée sur l’IA, la société Notraffic permet d’améliorer la gestion des carrefours. Selon ses tests, elle permet de réduire de 40 % le retard des véhicules.

Basée en Californie, mais fondée par des Israéliens, cette entreprise a installé sa solution dans des carrefours de Los Angeles, ainsi qu’à Phoenix, en Arizona. Cinquième ville des États-Unis, elle est la 25e agglomération la plus encombrée des États-Unis, selon une étude menée par Inrix en 2017.

Grâce à l’IA, le délai moyen de l’intersection est passé de 29,50 secondes à 13,65 secondes et les délais de la circulation transversale sont passés de 26,83 secondes à 12,38 secondes. Les piétons devaient attendre 42,21 secondes auparavant. Après l’installation du système de Notraffic, ils attendent 10 secondes de moins.

NoTraffic utilise des capteurs IA aux intersections pour analyser le trafic et optimiser les feux de circulation. Cette approche proactive contraste avec la solution habituelle qui s’appuie sur des détecteurs de trafic à boucle inductive (ou « boucle électromagnétique ») placés dans la chaussée. Ces capteurs sont associés à des détecteurs qui sont reliés à des systèmes logiques ou informatiques chargés de traiter les informations.

Prioriser certains véhicules

Comme ces boucles électromagnétiques sont installées sous terre, leur mise à niveau ou leur remplacement n’est pas facile. Mais surtout, s’ils peuvent minimiser ou maximiser la durée d’un feu, les détecteurs ne peuvent pas l’annuler, même si aucune voiture n’arrive dans sa direction.

Grâce à l’intelligence artificielle, le système de NoTraffic réduit les coûts d’installation et de maintenance et permet aux carrefours d’être plus réactifs en fonction du trafic. Pour cela, NoTraffic installe des capteurs d’intelligence artificielle dans toutes les directions d’une intersection. Les données sont analysées près de 15 fois par seconde.

Ce système intègre également des capacités de véhicule connecté basées sur les communications dédiées à courte portée (DSRC- Dedicated short-range communications) et le système cellulaire de véhicule à véhicule (CV2X- Cellular-V2X). Les unités de NoTraffic détectent et classent tous les usagers de la route y compris les vélos et les piétons. Enfin, une connexion 4G assure la synchronisation des signaux avec les carrefours voisins.

L’analyse en temps réel permet même de prédire des collisions en tenant compte de la vitesse, de l’accélération et de la direction des véhicules. Enfin, cette solution a la capacité de classer les véhicules afin de donner la priorité à certains comme les transports publics, les ambulances ou les piétons aux carrefours situés près d’écoles. L’entreprise prévoit d’être présente sur 41 marchés d’ici à la fin 2021.