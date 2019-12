Le Grand jeu concours 2019 de Techniques de l’Ingénieur

A l’occasion du Grand Jeu concours 2019, Techniques de l’Ingénieur vous propose de tester vos connaissances sur l’actualité qui a marqué cette année. Tentez vite votre chance pour remporter un casque de réalité virtuelle ou un projecteur portable !

2019, l’année de …

L’année 2019 a été une année riche en événements et innovations scientifiques et techniques. Vous les avez d’ailleurs retrouvées tout au long de l’année dans les articles et livres blancs du Magazine d’actualité.

Pour vérifier que vous n’avez rien oublié, Techniques de l’Ingénieur organise son grand jeu concours !

Participez et tentez de gagner l’un des cadeaux suivants :

1 – Premier lot : Un casque Réalité virtuelle Oculus d’une valeur de 500 euros.

2 – Deuxième lot : Un projecteur sans fil portable Kodak LUMA d’une valeur de 300 euros.

3 – Troisième lot : Une Nintendo Switch Lite d’une valeur de 200 euros.

4 – Quatrième lot : Un Appareil photo instantané Fuji Instax d’une valeur de 150 euros.

Ainsi que de nombreux autres lots et surprises !

Vous pouvez participer jusqu’au 31 janvier 2020 .

. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le règlement de ce concours.

Bonne chance à toutes et à tous !

Il vous manque une réponse ? Retrouvez la grâce à l’un des indices suivants :