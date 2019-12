Bilan 2019 : les 4 temps forts de l’actualité scientifique et technique

2019 a été riche en événements marquants qui ont alimenté et continuent d’alimenter le débat public et nourrissent les réflexions des chercheurs, industriels, investisseurs et/ou politiques en matière de recherche et d'innovation. Aperçu de quatre temps forts de l'année.

Pour cette année, nous avons retenu quatre événements majeurs : les 80 ans du CNRS ; l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen ; les marches pour le climat à travers le monde et enfin, le Prix Nobel de chimie 2019 pour l’invention des batteries au lithium-ion.

Les 80 ans du CNRS, acteur incontournable de la recherche en France

Le Centre national de la recherche scientifique a célébré le 19 octobre ses 80 ans d’existence. C’est en 1939 que le Président Albert Lebrun lui donne officiellement naissance. Aujourd’hui, le CNRS est un leader scientifique mondial avec plus de 1 000 laboratoires en France et à l’étranger, 32 000 personnes toutes disciplines scientifiques confondues produisant quelque 50 000 articles scientifiques en moyenne par an.

L’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen le 26 septembre 2019

Un incendie s’est déclaré le 26 septembre 2019 dans l’usine Lubrizol à Rouen. L’usine synthétise et stocke des produits chimiques destinés aux additifs pour lubrifiants. Elle est classée Seveso seuil haut (« à haut risque »). 5 253 tonnes de produits chimiques ont brûlé, ainsi que 4 252 tonnes de produits chez son voisin Normandie Logistique. Sur ce dernier site, 1 691 tonnes provenaient aussi de Lubrizol.

Les marches pour le climat s’intensifient à travers le monde

En France, la « Marche du Siècle » pour le climat a réuni quelque 350000 personnes le 16 mars. Le 20e baromètre de l’ADEME sur les représentations sociales de l’effet de serre et du changement climatique montre que les Français placent pour la première fois l’environnement en tête de liste de leurs préoccupations. Et en premier lieu le changement climatique malgré un scepticisme encore répandu.

Prix Nobel de chimie 2019 attribué à John B. Goodenough, à Stanley Whittingham et à Akira Yoshino pour l’invention des batteries au lithium-ion

Parce qu’elles sont légères, rechargeables et puissantes, les batteries Li-ion font dorénavant partie de notre quotidien. On les retrouve aussi bien dans nos téléphones mobiles que dans nos ordinateurs ou dans les batteries des véhicules électriques. Cette année, le prix Nobel de chimie a été décerné à trois scientifiques pour leurs travaux ayant contribué à la naissance de cette technologie. Il s’agit de John B. Goodenough de l’université d’Austin au Texas (USA), M. Stanley Whittingham de l’université de Binghamton, dans l’État de New York (USA) et de Akira Yoshino (Meijo University, Nagoya, Japon).

