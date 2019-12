Quels ont été vos articles préférés en 2019 ?

L'année 2019 a à nouveau été riche en actualités scientifique et technologique. Tour d'horizon des articles les plus lus par rubrique.

Energie :

La start-up française Tiamat va commencer la production de petites séries de ses batteries sodium-ion. Alternative aux classiques batteries lithium-ion, cette technologie s’avère aussi, pour de nombreuses applications, moins polluante et plus performante.

A l’heure où les prix Nobel récompensent les concepteurs des piles lithium-ion, la recherche poursuit ses efforts pour faire encore mieux. Notamment en s’affranchissant du lithium dont l’exploitation, le recyclage et la toxicité posent des problèmes éthiques et environnementaux.

Entreprises et marchés :

Le secteur des métiers de l’ingénierie devrait embaucher 50 à 60 000 personnes par an entre 2018 et 2021. Mais, dans la première édition de son baromètre économique, Syntec-Ingénierie note un sous-effectif structurel qui atteint les 4 % et appelle à promouvoir en urgence la formation à ces métiers.

Pierre Verzat, président du syndicat professionnel des métiers de l’ingénierie Syntec-Ingénierie, commentait ainsi : « Alors qu’elles créent des richesses partout dans l’hexagone, nos entreprises sont confrontées à un défi majeur : il n’y a pas assez d’ingénieurs et de techniciens formés en France ! Cela occasionne pour elles un manque à gagner allant jusqu’à 1 Md d’euros par an ».

Environnement :

Le tube flottant de 600 mètres de long de la start-up Ocean Cleanup n’a pas résisté aux vagues successives de l’océan Pacifique. Lors d’une inspection de routine, l’équipe a constaté qu’il avait été déchiré. Pourra-t-on un jour réduire le « septième continent » ?

Fin d’année difficile pour Ocean Cleanup et son jeune créateur, le Boyan Slat, qui promettait « le plus grand nettoyage de l’histoire ». Le 29 décembre 2018, une fracture a été localisée à une extrémité de cette barrière flottante (baptisée Système 001) en forme de U de 600 mètres.

Espace

Une équipe internationale dévoile la plus grande cartographie de l’Univers, montrant les mouvements de la matière noire, dans un rayon d’un milliard d’années lumière autour de nous soit un volume dix fois plus grand que le précédent.

Voilà cinq ans, notre supercontinent de galaxies, appelé Laniakea, était révélé grâce à l’étude des mouvements de galaxies : les flux cosmiques. Ainsi notre Univers proche était-il cartographié de manière précise mais surtout dynamique.

Informatique et numérique

Clément Rinaudo est Expert des technologies quantiques chez Accenture Lab. Il est chargé de recherche autour des technologies quantiques. Il nous détaille les défis technologiques auxquels sont confrontés les chercheurs s’attelant au développement d’un ordinateur quantique performant et stable dans le temps.

Innovations sectorielles

Pendant trois jours, Las Vegas a été la vitrine du futur plus ou moins proche lors du Consumer Electronics Show : robots sympathiques, voitures sans conducteur, écrans de télévision à forme variable… Sans parler de gadgets.

La ville a aussi été la capitale de la french tech puisque 414 entreprises françaises, dont 376 startups, ont exposé leurs innovations. Cette année, le thème principal a été l’aide à la vie autonome et les maisons intelligentes.

Insolite

A l’occasion du Grand Jeu concours 2019, Techniques de l’Ingénieur vous propose de tester vos connaissances sur l’actualité qui a marqué cette année. Vous avez jusqu’au 31 janvier 2020 pour tenter votre chance de remporter un casque de réalité virtuelle ou un projecteur portable !

Relire l’article et participer au concours

Matériaux, biotech & chimie

Selon une étude réalisée par l’association Agir pour l’Environnement, au moins 271 dentifrices commercialisés en France contiennent du dioxyde de titane. En cause, le colorant E171 utilisé dans les dentifrices pour favoriser la blancheur et la brillance. Or, le dioxyde de titane est considéré comme cancérogène possible par le CIRC.

Une information d’autant plus préoccupante qu’en janvier dernier, le gouvernement a confirmé l’interdiction de cet additif de tous les produits alimentaires. Le dioxyde de titane disparaîtra donc de tous les aliments en France dès mi-avril 2019.

