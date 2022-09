Infographie : les couleurs de l’hydrogène

Dans l’éventail des solutions pour se passer des énergies fossiles, l’hydrogène représente une alternative prometteuse à condition qu’il soit « bas carbone » voire renouvelable. Quelles sont les techniques de production de l’hydrogène ? Pour quel bilan carbone ? Les couleurs de l’hydrogène permettent d’identifier les procédés de production de l’hydrogène selon la quantité de CO2 émise.

L’hydrogène est un gaz non toxique et très énergétique. Il est capable de produire de la chaleur par combustion directe avec, comme résidu, de l’eau, mais il peut aussi produire de l’électricité et de la chaleur dans les piles à combustible avec, là encore, comme résidu, de l’eau. Du fait de cette combustion non polluante, il est considéré comme un des potentiels vecteurs énergétiques du futur pourvu que sa production soit décarbonée.

Existant très peu à l’état naturel, l’hydrogène est à ce jour majoritairement produit à partir d’hydrocarbures via des procédés de productions matures comme le vaporeformage du gaz naturel avec l’inconvénient de coproduire du dioxyde de carbone. Les contraintes environnementales conduisent à un basculement vers l’électrolyse à condition que l’électricité utilisée soit décarbonée, ou vers d’autres procédés de production d’hydrogène renouvelable et vert. Les couleurs de l’hydrogène permettent de classer les méthodes de production d’hydrogène en fonction de la quantité de dioxyde de carbone émise.

