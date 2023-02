L’Europe et le Japon au premier plan de l’innovation concernant les technologies liées à l’hydrogène

En ce moment

Dans une récente étude, l’Office européen des brevets (OEB) et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) font une analyse poussée des tendances mondiales d’innovation dans les filières industrielles de l’hydrogène sur la période 2011-2020. La France apparaît comme le deuxième plus grand innovateur européen en la matière et la recherche française se paie même le luxe d’apparaître en tête du classement mondial des organismes de recherche publics !