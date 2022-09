Lancement d’une nouvelle ressource documentaire « Hydrogène » : de la production aux usages

En Europe et dans le monde, l’hydrogène fait actuellement l’objet d’un regain d’attention et d’un intérêt croissant. L’hydrogène peut servir de matière première, de carburant, de vecteur énergétique et de solution de stockage, avec de nombreuses applications dans les secteurs de l’industrie, des transports, de l’électricité et des bâtiments. Techniques de l’Ingénieur propose une nouvelle offre dédiée aux technologies hydrogène depuis les procédés de production jusqu’aux usages.

Dans le contexte de lutte contre le réchauffement climatique, l’hydrogène constitue une solution pour décarboner les processus industriels et les secteurs économiques dans lesquels la réduction des émissions de GES est à la fois urgente et difficile à réaliser. A l’heure actuelle, l’hydrogène ne représente qu’une modeste part du bouquet énergétique, dans l’UE comme sur le plan mondial, et il est encore largement produit à partir de combustibles fossiles, notamment du gaz naturel ou du charbon. Pour que l’hydrogène contribue à la neutralité climatique, il faut que sa part dans le bouquet énergétique s’accroisse et que sa production soit totalement décarbonée.

Une dynamique sans précédent de développement de l’hydrogène bas-carbone est ainsi engagée autour de cette nouvelle filière pour réduire les coûts de production, construire des infrastructures et développer les usages. Une course à la maîtrise des technologies est lancée au niveau européen et international soutenue par d’importants plans d’investissement.

Destinée aux ingénieurs gaz, ingénieurs procédés, ou chefs de projet R&D, cette nouvelle ressource documentaire a pour objectif de fournir les connaissances indispensables sur les différents procédés de production de l’hydrogène, les techniques de stockage et de transport, les contraintes et spécificités de matériaux de la filière et les usages possibles de l’hydrogène.

Coordonnée par Jean-François JOLY, Karine SURLAT, Philippe ARPENTINIER, Jean-Claude CHARPENTIER, l’offre Hydrogène est composée d’articles de référence rédigés par des spécialistes du domaine issus de l’industrie ou du milieu académique de la recherche et de l’enseignement.

