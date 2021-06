Innovantes #6 : Une solution digitale pour la déconstruction

Dans sa série Innovantes, Techniques de l’Ingénieur rencontre des chercheuses, entrepreneuses, ingénieures à l’origine d'innovations technologiques. Marie-Dominique Bogo a fondé l'entreprise BatiRIM et propose une solution digitale pour optimiser la rénovation et la déconstruction des bâtiments.



Marie-Dominique Bogo est intrapreneure au sein de l’entreprise Suez. Après avoir créé la société Re-Source Industries qui accompagne la déconstruction des automobiles, puis avoir déployé une filière de déchets d’équipements électriques pour SITA Recyclage, elle a fondé BatiRIM, une coentreprise entre Suez et Resolving.

Créée en 2019, la société BatiRIM part du constat que le diagnostic des déchets et le recyclage dans le BTP ne sont pas à la hauteur : « Lorsqu’on doit déconstruire un bâtiment, on le voit comme un volume de béton à abattre, ce qui détourne la valeur réelle du bâtiment, des matériaux et équipements qui le composent. Pourtant, il y a souvent des produits neufs qui finissent avec le reste à la benne », explique l’intrapreneure.

Avec BatiRIM – RIM pour Resource Information Modeling -, Marie-Dominique Bogo entend redonner de la valeur aux matériaux grâce au numérique : « Nous proposons une solution digitale qui est mobile et collaborative pour optimiser la rénovation et la déconstruction des bâtiments au service de l’économie circulaire ». Elle parle de « BIM inversé ».

Pour cela, les plans des bâtiments sont récupérés et mis sur une tablette. Lors d’une première visite, le diagnostiqueur identifie tous les éléments, qui peuvent être retrouvés grâce à une bibliographie d’équipements, et définit ce qui peut être réutilisé. Ensuite, un calcul se fait automatiquement afin de séparer les différents équipements et matériaux et permet d’établir un diagnostic. « A l’heure actuelle, le diagnostic se fait à la main, ce qui ne donne pas forcément d’indication sur les localisations exactes, les mesures etc. Avec notre outil, le déconstructeur peut anticiper la déconstruction et structurer la gestion des flux », détaille Marie-Dominique Bogo.

Du réemploi au recyclage

Une fois le diagnostic réalisé et la déconstruction organisée, les éléments pourront être séparés et mis de côté pour être réutilisés, réemployés ou recyclés. « Nous avons un réseau d’acteurs du réemploi avec lesquels nous travaillons et nous pouvons faire les meilleures propositions en fonction des équipements et des objets qui vont être dans le bâtiment. Sur le volet recyclage, nous avons notre passé économie circulaire grâce à Suez, donc nous connaissons très bien les filières », développe la fondatrice de BatiRIM.

Lors de leur premier chantier de déconstruction de la ZAC de la Plaine Saulnier à Saint-Denis, l’utilisation de l’outil BatiRIM a permis de réaliser 400 tonnes de réemplois, une première en France. Les matériaux et équipements ont été récupérés par des collectionneurs, des associations, des acteurs publics (jardins partagés, pompiers…) etc. Le digital permet une traçabilité des équipements tout le long du chantier jusqu’à leur arrivée chez les acteurs de réemploi.

Maintenant, Marie-Dominique Bogo souhaite vendre l’outil aux diagnostiqueurs et apporter le réseau de BatiRIM aux acteurs de la déconstruction. « C’est une autre manière de penser, le travail est plus propre car on démonte, on ne détruit plus. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde fini dont les ressources ne sont pas inépuisables », conclut l’intrapreneure.