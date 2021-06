Les entreprises innovantes prennent plus de risques que les autres

Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft et Tesla sont considérées comme les cinq entreprises les plus innovantes, selon l'analyse du BCG sur les 50 entreprises les plus innovantes de 2021.

Le 15e rapport annuel du Boston Consulting Group (BCG), intitulé « Overcoming the Innovation Readiness Gap », définit les 50 entreprises les plus innovantes du monde. Abbott Labs, AstraZeneca, Comcast, Mitsubishi et Moderna rejoignent le top 50 des entreprises les plus innovantes pour la première fois cette année.

Les entreprises qui progressent le plus rapidement sont Toyota, qui passe de la 41e à la 21e place, Salesforce, qui passe de la 35e à la 22e place, et Coca-Cola, qui passe de la 48e à la 28e place.

Principal enseignement de cette enquête reposant sur des entretiens avec 1 500 responsables de l’innovation dans le monde : l’innovation est aujourd’hui l’une des trois principales priorités de leur entreprise.

Créer un nouveau vaccin COVID-19 en moins d’un an (Pfizer, Moderna et Merck & Company), inventer des kits de test en quelques semaines (Abbott Labs) ou redéfinir l’achat en ligne et la livraison à domicile sécurisée reflètent la polyvalence des entreprises les plus innovantes du monde en 2021. L’expertise d’Amazon et de Walmart en matière de logistique et de commerce électronique a permis de garantir la sécurité des achats en ligne et la rapidité de la livraison à domicile à des millions de personnes sous le coup d’un ordre de rester à la maison.

Il n’y a pas un secteur plus favorable qu’un autre à l’innovation. Mais le BCG pointe cinq facteurs qui différencient le plus les entreprises innovantes et celles qui sont à la traîne. Les cinq facteurs qui indiquent le mieux le potentiel d’innovation d’une entreprise sont les suivants :

Principal constat, le manque de collaboration entre les ventes, le marketing et la R&D est le principal obstacle à l’innovation. Un tiers de toutes les entreprises interrogées considèrent en effet qu’une mauvaise collaboration entre le marketing et la R&D est l’obstacle le plus important à l’amélioration du rendement de leurs investissements en matière d’innovation.

Dans un monde hyperconnecté, la transformation numérique de l’activité principale est désormais une priorité absolue pour 75 % des PDG et 65 % des entreprises qui accélèrent ce type de projet.

Là aussi, le BCG a identifié six facteurs de réussite qui, ensemble et seulement ensemble, font passer les chances de réussite de la transformation numérique de 30 % à 80 %. Ces six facteurs de réussite sont l’intégration étroite de la stratégie numérique à la stratégie commerciale, l’engagement du PDG jusqu’à l’encadrement intermédiaire, un noyau de talents composé d’experts du numérique, des plateformes technologiques et de données flexibles et axées sur les besoins de l’entreprise, une gouvernance agile et un suivi efficace de la progression vers les résultats définis.

Ce rapport en conclut que les entreprises qui sont à l’écoute des besoins de leurs clients afin d’orienter leur R&D ont « un avantage décisif pour devenir des leaders de l’innovation ». Savoir prendre des risques est également payant selon le BCG. La course aux vaccins contre la COVID-19 l’a cruellement rappelé…