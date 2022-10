Les réseaux sociaux, terrain de jeux de l’industrie fossile

Dans un nouveau rapport, Greenpeace explique comment de grandes entreprises européennes utilisent les réseaux sociaux pour « verdir » leur image.

Greenpeace Pays-Bas a récemment commandé à l’Université de Harvard le rapport Trois nuances de green(washing). En juin et juillet, l’université a ainsi analysé plus de 2 300 publications sur les réseaux sociaux publiées par une vingtaine d’entreprises européennes. Parmi elles, les plus grandes marques automobiles, compagnies aériennes et sociétés pétrolières et gazières, dont TotalEnergies. Leurs publications ont été scrutées sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube.

Le rapport souligne des tactiques subtiles pour détourner l’attention de leur cœur d’activité. Dans un post sur cinq, elles parlent plutôt de sport, de mode ou abordent des causes sociales. Dans deux tiers des messages, elles donnent une image d’« innovation verte » à leurs activités commerciales. Dans un communiqué, Hélène Bourges, responsable des campagnes énergies fossiles de Greenpeace France, dénonce « un nouveau type de greenwashing qui combine des images de personnes appartenant à des minorités à des messages sur l’innovation verte, et des paroles d’experts pour accompagner leurs récits techno-optimistes ». Elles cherchent ainsi à « légitimer l’acceptabilité sociale de l’industrie fossile en reléguant leurs responsabilités sur le crash climatique aux oubliettes », poursuit-elle.

Verdir son image et faire oublier son cœur d’activité

Les entreprises étudiées évitent de parler de l’impact de leurs activités sur le changement climatique. À coup d’images de nature, de personnes racisées, de jeunes, de célébrités et de sportifs, les entreprises se donnent une image plus respectueuse des humains et du vivant que la réalité. « Les réseaux sociaux sont le nouvel eldorado de la tromperie et du retardement de l’action contre le changement climatique », conclut Geoffrey Supran, le chercheur associé au département d’histoire des sciences de l’université de Harvard et auteur principal du rapport.

Greenpeace appelle à une interdiction de toute publicité et de tout parrainage en faveur des entreprises liées au secteur des énergies fossiles dans toute l’Europe. En France, la loi Climat et résilience a interdit la publicité pour les énergies fossiles depuis le 24 août 2022. Sont concernés les produits pétroliers, les énergies issues du charbon minier et l’hydrogène carboné. Les entreprises peuvent continuer à faire de la publicité pour le gaz jusqu’au 30 juin 2023.