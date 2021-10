Les thèses du mois : Capteurs pour les véhicules autonomes, des défis toujours plus complexes à relever

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’octobre, « Capteurs pour les véhicules autonomes : des défis toujours plus complexes à relever », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Precise self-localization of autonomous vehicles using lidar sensors and highly accurate digital maps on highway roads

Farouk Ghallabi

Doctorat en Informatique temps réel, robotique, automatique, 30-06-2020

Centre de robotique

Youla-Kucera based multi-objective controllers : Application to autonomous vehicles

Imane Mahtout

Doctorat en Informatique temps réel, robotique, automatique, 30-06-2020

Centre de robotique

New hardware platform-based deep learning co-design methodology for CPS prototyping : Objects recognition in autonomous vehicle case-study

Quentin Cabanes

Doctorat en informatique, 07-06-2021

Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes de Versailles

Évaluation de systèmes d’aide à la conduite. Génération automatique de vérité terrain augmentée à partir d’un capteur haute résolution et d’une cartographie sémantique et 3D ; évaluation de fonctions de perception tierces

Remi Defraiteur

Doctorat en Robotique, 15-06-2021

Systèmes et applications des technologies de l’information et de l’énergie

Navigation autonome d’un robot agricole

Dimitri Leca

Doctorat en Robotique, 07-04-2021

Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes

Distribution géographique de données dans l’Internet des Véhicules : une approche logicielle et sécurisée utilisant les réseaux cellulaires

Leo Mendiboure

Doctorat en Informatique, 25-09-2020

Laboratoire bordelais de recherche en informatique

Exploration of reinforcement learning algorithms for autonomous vehicle visual perception and control

Florence Carton

Doctorat en Informatique, données, IA/ 31-05-2021

Unité d’Informatique et d’Ingénierie des Systèmes (ENSTA)

Novel off-board decision-making strategy for connected and autonomous vehicles: Use case highway on-ramp merging

Zine El Abidine Kherroubi

Doctorat en Informatique, 16-12-2020

Laboratoire d’Informatique en Images et Systèmes d’information

Localisation autonome par apprentissage des dynamiques de déplacement en transport multimodal

Johan Perul

Doctorat en Automatique, productique et robotique, 21-10-2020

Geoloc