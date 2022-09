Des phares intelligents pour améliorer la conduite de nuit

Ford Europe teste une nouvelle technologie de phares haute résolution qui pourrait améliorer la sécurité lorsqu’on roule la nuit. Ces phares projetteraient dans le champ de vision du conducteur des informations importantes sur la route.

La nuit tue plus que le jour. Le risque d’avoir un accident mortel à la tombée du jour est d’ailleurs sept fois supérieur au risque diurne et un quart des accidents mortels de nuit se produisent entre 2 et 6 heures du matin selon la Sécurité routière.

Les constructeurs et équipementiers ont amélioré les performances des phares. Le système des phares de certains modèles de chez Mercedes utilise des caméras et des radars pour détecter les autres voitures et les piétons sur la route. L’ordinateur de bord analyse les données recueillies pour décider du réglage des phares et ne pas éblouir les conducteurs ou les cyclistes.

Mais le but ultime est de limiter les accidents en fournissant des informations précises sur la route. De la même manière qu’un affichage tête haute (ou Head up display) projette des informations utiles sur le pare-brise devant le conducteur, lui permettant de garder les yeux sur la route, la nouvelle technologie de phares Ford peut « projeter » toutes sortes d’informations sur la chaussée : données météorologiques, limitations de vitesse, indications de navigation…

Outre le fait qu’elle apporte un confort supplémentaire, cette technologie vise à rendre la conduite plus sûre. Ces nouveaux phares pourraient en effet contribuer à protéger les piétons des véhicules venant en sens inverse en projetant un passage pour piétons là où il n’y en a pas, ou en guidant le conducteur lorsqu’il double un cycliste.

Ford n’est pas le premier constructeur automobile à expérimenter les phares à projection de forme. En 2018, Mercedes avait présenté ses phares LED Digital Light intégrés à sa berline de luxe, la Maybach Classe S. S’inspirant de technologie des vidéoprojecteurs que l’on trouve dans les salons des amateurs de home cinéma, ils sont capables de projeter des symboles d’avertissement sur la surface de la route.

Ford va plus en loin en indiquant que sa technologie pourrait également être utilisée pour avertir les conducteurs de la présence de neige, de brouillard ou de verglas. Le constructeur a également suggéré qu’il pourrait connecter les phares au système de navigation pour indiquer les virages à venir, comme une version plus avancée de la navigation à réalité augmentée disponible dans certains modèles Mercedes-Benz.

Enfin, bonne nouvelle pour tous ceux qui redoutent les créneaux, les phares de Ford pourraient projeter la longueur du véhicule afin de déterminer si l’espace est suffisant pour stationner.