« Le conducteur aura plus un rôle de supervision »

Le constructeur automobile français Renault a développé toute une gamme de véhicules proposant des systèmes d’aide à la conduite, plus connus sous l’acronyme d’ADAS (advanced driver-assistance systems).

Si ces véhicules de niveau 2 sur l’échelle SAE laissent l’entière responsabilité de la conduite au conducteur, ils lui offrent plus de confort et de sérénité. Ainsi le rôle du conducteur évolue pour se concentrer plus sur des tâches de supervision.

Luc Bourgeois, expert leader ADAS/AD au sein du Groupe Renault, revient pour Techniques de l’Ingénieur sur cette évolution.

Il nous explique également ce qui sépare encore les constructeurs de la mise en circulation de véhicules autonomes de niveau 3, lesquels permettront au conducteur de déléguer la conduite au véhicule, sous certaines conditions. Ce que le niveau 2 ne permet pas.

Techniques de l’Ingénieur : Quelle est l’offre actuelle de Renault en termes de véhicules ADAS ?

Luc Bourgeois : Renault déploie des ADAS de manière importante depuis plusieurs années maintenant. Notre offre se décline autour de trois grandes préoccupations : la sécurité, le confort et les aides à la manœuvre.

Prenons deux exemples. Les ADAS de confort, avec l’assistant autoroute et trafic, sont ce qu’on appelle des ADAS de niveau 2 : les véhicules agissent à la fois sur le vecteur longitudinal et le vecteur latéral. Le vecteur longitudinal pour asservir la position du véhicule en toute sécurité vis-à-vis de tout véhicule se trouvant devant, en mouvement ou à l’arrêt. Et le vecteur latéral, pour le positionnement dans la voie. Le tout de manière coordonnée. Tout ceci est possible grâce aux capteurs radars que sont les caméras et les radars principalement.

Dans le domaine des aides à la manœuvre par exemple, Renault propose systématiquement des vues 360° pour l’aide au parking, en plus des dispositifs de détection à base d’ultrasons.

Ces innovations font-elles évoluer le rôle du conducteur ?

Le conducteur, même avec l’assistance de ces ADAS évoluées, est toujours responsable de la conduite, puisque l’on parle ici d’ADAS de niveau 2. Il faut bien avoir cela en tête. Cependant son rôle évolue. Je vais vous donner un exemple : quand vous n’avez pas de régulateur de vitesse dans votre véhicule, vous allez vérifier la vitesse du véhicule que vous conduisez environ dix fois par minute. Cette vérification est fatigante d’un point de vue oculaire. Ce type de tâche de conduite, avec des ADAS évolués de niveau 2, n’est plus la même. Il n’est plus nécessaire de vérifier le compteur de vitesse dix fois par minute. Autrement dit, le conducteur est amené à passer plus de temps sur la supervision de la conduite que sur la supervision de la scène de conduite. Cela amène plus de sérénité et de sécurité globale pour les usagers de la route.

Pour autant, je le répète, il faut bien comprendre qu’avec les ADAS de niveau 2 le conducteur, s’il a plus un rôle de supervision, reste totalement intégré dans la boucle de conduite. Il reste ainsi concentré sur sa responsabilité de conduite, en étant moins fatigué.

D’ailleurs, on mesure aujourd’hui des gains substantiels en termes de sécurité routière liés au déploiement des ADAS, c’est important de le préciser.

Qu’est-ce qui nous sépare du niveau 3 d’autonomie, qui permet au conducteur de déléguer la conduite au véhicule sous certaines conditions ?

A partir du niveau 3 en effet, on peut offrir au conducteur ce que l’on appelle une délégation de conduite. Dans ce cas, le conducteur peut utiliser un mode qui lui permet de sortir des tâches de conduite et de la scène de conduite. Pour l’instant cela reste à l’état de projet, aucun constructeur ne propose ce type de modèle aujourd’hui. Mais tout le monde y travaille.

A partir des fonctions ADAS de niveau 3, il faut considérer ce qu’on appelle l’ODD (Operational Domain Design) : c’est le domaine de fonctionnement dans lequel on va autoriser un véhicule à proposer un moment de délégation de conduite. Aujourd’hui nous travaillons sur des ODD limités : routes à voies séparées, trafic assez dense et vitesse limitée. Du coup, ces ADAS permettront de proposer des moments de délégation de conduite. On ne parle pas pour le moment d’ADAS qui offriront une délégation de conduite à n’importe quel moment, mais uniquement dans les zones où les conditions de fonctionnement de l’ADAS sont réunies pour une conduite en toute sécurité.

Revenons sur les ADAS de niveau 2. Quelles sont les innovations à venir ?

Pour améliorer encore le confort, la sécurité et les émissions de CO2 à l’usage, il faut mieux anticiper les situations routières. Concrètement, les systèmes de bord doivent comprendre encore mieux ce qui se passe autour du véhicule. Aujourd’hui les capteurs « voient » à environ 200 mètres autour de la voiture. Si on considère les caméras, on est même à 400 mètres. Cette distance n’est pas toujours suffisante pour anticiper des situations, notamment celles liées au vecteur énergétique du véhicule. Sur autoroute, à 130 km/h, en cas de freinage, il est préférable que la distance de perception des capteurs soit plus importante, afin de mieux appréhender les situations. Cela permet au véhicule d’adapter son freinage, et permet des économies très importantes en matière d’émissions polluantes des véhicules, en plus de l’aspect sécuritaire.

Pour doter les véhicules de ces capacités d’anticipation, on les connecte. Dans les mois et les années qui viennent vont se développer des connectivités, de véhicule à véhicule, et entre le véhicule et l’infrastructure autour de lui. L’amélioration de la capacité du véhicule à pouvoir identifier son environnement lui permettra, pour reprendre l’exemple du freinage, de beaucoup plus anticiper – un virage, un stop, un ralentissement du trafic – pour adapter ses actions.

Sans parler de la connexion avec les autres véhicules ou avec l’infrastructure autour du véhicule, l’amélioration de la connectivité du véhicule lui-même permet déjà de proposer des ADAS innovants. Aujourd’hui, à travers une cartographie connectée et mise à jour régulièrement, on peut avoir une connaissance de la géométrie des cartographies routières. C’est un outil très puissant pour améliorer l’aide à la conduite et l’efficience des véhicules.