Le marché des robots mobiles est en pleine expansion

Avec des expéditions en hausse de 53% en 2022, le marché des robots mobiles se porte très bien. D’après une étude d’Interact Analysis, plus de 4 millions de robots mobiles devraient être installés dans le monde d'ici le quatrième trimestre 2027. En effet, bien que ce marché soit déjà bien établi, de nouvelles applications émergent et l’industrie manufacturière semble tirer la croissance vers le haut.

18 milliards de dollars cumulés : c’est le chiffre d’affaires prévu pour le marché des robots mobiles à l’horizon 2027 selon la 5e édition du rapport d’Interact Analysis, un cabinet qui fait autorité en matière d’analyse de marché pour l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Des applications variées pour les robots mobiles

AGV, AMR, AIV : ces acronymes sont couramment utilisés pour décrire deux catégories de robots autonomes. Quelles sont leurs différences ?

AGV : ce terme désigne les véhicules à guidage automatique, des robots utilisés en environnement statique et dont les déplacements sont guidés par des câbles magnétiques, des lasers ou des bandes peintes au sol. Ils sont très utilisés en manutention, dans les entrepôts logistiques, mais aussi de plus en plus dans l’industrie, dans les aéroports, etc.

AMR/AIV : il s’agit des véritables Robots Mobiles Autonomes, capables de se déplacer de manière totalement autonome, sans guidage. Associés à de l’intelligence artificielle et contrôlés en temps réel par un logiciel permettant d’optimiser les flux logistiques, ces équipements améliorent considérablement les opérations de picking, de tri et d’inventaire.

Polyvalents et rapides à mettre en place, les AMR, autrefois perçus comme futuristes, remplacent désormais les AGV dans les entrepôts. Dans un communiqué de presse, Interact Analysis annonce ainsi que « Les AMR et les AGV connaîtront tous deux une forte demande au cours des cinq prochaines années, mais la croissance de l’adoption des AMR éclipsera celle des AGV en raison de l’éventail plus large d’applications possibles. »

L’industrie manufacturière, nouvel eldorado pour les AMR après la logistique ?

Selon Interact Analysis, « La logistique restera le principal marché des robots mobiles, mais une croissance significative est également prévue dans l’industrie manufacturière, car de nouvelles applications se présentent à mesure que le marché se développe. »

Dans un rapport d’août 2021, intitulé A Mobile Revolution : How mobility is reshaping robotics, l’IFR[1] prévoyait, elle aussi, une forte croissance des ventes de robots mobiles pour le secteur logistique, notamment à l’horizon 2023. Et comme Interact Analysis, elle annonçait également que l’industrie manufacturière suivrait cette même tendance pour les prochaines années.

Il faut dire que pour ce qui est de l’industrie, les applications potentielles sont nombreuses. Elles concernent entre autres :

le transport de matières premières depuis les lieux de réception jusqu’aux chaînes de production ;

la manipulation des produits finis ;

la manutention des conteneurs et palettes ;

le chargement des remorques ;

la surveillance des usines.

Enfin, le développement des AMR dans l’industrie va de pair avec le développement de nouveaux modèles de production, plus modulaires, plus flexibles, tout l’intérêt étant de relier ces robots à un système de planification des ressources ERP[2] ou de gestion MES[3].

[1] International Federation of Robotics

[2] Enterprise resource planning

[3] Manufacturing Execution System