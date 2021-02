Les thèses du mois : l’agriculture urbaine

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau Nationale des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionnera des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de février L’agriculture urbaine, entre diversification et productivité, voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

– Toitures végétalisées et services écosystémiques : favoriser la multifonctionnalité via les interactions sols-plantes et la diversité végétale

par Yann Dusza

Thèse de doctorat en Ecologie

13-01-2017

Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris

– Apport des données de télédétection à très haute résolution spatiale pour la cartographie de la végétation en milieu urbain

par Jean Nabucet

30-11-2018

Thèse de doctorat en Géographie

Espaces et Sociétés

– Les Trames Vertes Urbaines : analyse des représentations sociales de la « nature en ville » à Marseille et à Strasbourg

par Bassem Mouad

28-06-2018

Thèse de doctorat en Aménagement de l’espace, urbanisme

LADYSS Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces

– Potentiel de la Biodiversité dans la construction de Technosols à partir de déchets urbains

par Charlotte Pruvost

12-12-2018

Thèse de doctorat en Sciences et Techniques de l’Environnement

Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris

– La nature en ville : comment les pratiques aménagistes s’adaptent en continu : étude à partir de cinq projets du Grand Ouest

par Sabine El Moualy

12-02-2019

Thèse de doctorat en Géographie

Espaces et Sociétés

– Initiatives citoyennes de conservation de la nature en milieu urbain : rôle des jardins partagés

par Ana Cristina Torres

14-12-2017

Thèse de doctorat en Biologie

Écologie, systématique et évolution

– Les objets de nature : Quelles places dans la ville ? Conditions d’appropriation des dispositifs de gestion des eaux pluviales de la métropole lyonnaise

par Sébastien Ah Leung

23-06-2017

Thèse de doctorat en Géographie, Aménagement, Urbanisme

Environnement, ville, société

– L’habiter citadin interrogé par l’agriculture urbaine

par Paula Nahmias

06-01-2017

Thèse de doctorat en Géographie

Espaces et Sociétés

– De « l’urbanisme agricole » à l’agriurbanisme : un processus exploratoire pour un développement urbain durable

par Gérard Thomas

23/11/2020

Thèse de doctorat en Aménagement de l’espace et urbanisme

Passages

Thèses en préparation

– Étude et définition théoriques, techniques et biologiques d’un mur « biodiversitaire ». Un nouveau système de végétalisation vertical favorisant la biodiversité.

par Delphine Lewandowski

depuis le 15-10-2019 .

Projet de thèse en Architecture

Géométrie, structure et Architecture