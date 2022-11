Les thèses du mois : L’industrie française face à la crise énergétique

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier d’octobre, « Vers une industrialisation du recyclage des émissions de CO2 », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Gouverner par le signal-prix ? Sur la performativité des prix du carbone internes aux entreprises

Raphaël Olivier

Thèse de doctorat en Sciences de gestion, soutenue le 16-03-2022

Dauphine Recherches en management

Facteurs incitant les agents économiques à changer ou lisser leur consommation énergétique

Josias Mahouna Kpoviessi

Thèse de doctorat en Sciences économiques, soutenue le 07-01-2021

LEM – Lille Économie Management

Macro-dynamics of the energy transition: robustness, money velocity and public policies

Edouard Dossetto

Thèse de doctorat en Économie, soutenue le 28-02-2022

Centre d’économie de la Sorbonne

PROSPECTIVE ÉNERGÉTIQUE PACA ˸ Quelles transformations futures du territoire pour assurer une transition énergétique et d’économie circulaire ?

Carlos Andrade

Thèse de doctorat en Contrôle, optimisation, prospective, soutenue le 24-09-2021

Centre de mathématiques appliquées

Reaching carbon neutrality in France by 2050: optimal choice of energy sources, carriers and storage options

Behrang Shirizadeh Ghezeljeh

Thèse de doctorat en Économie de l’environnement, soutenue le 10-02-2021

Centre de développement de la recherche internationale en environnement

Optimal Energy Storage System Management in Telecommunications Networks under Energy Market Incentives

Isaias Faria silva

Thèse de doctorat en Informatique, soutenue le 07-12-2021

Centre d’études et de recherche en informatique et communications

Finance et Climat : Risques, enjeux et perspectives

Romain Schweizer

Thèse de doctorat en Sciences Economiques, soutenue le 17-12-2021

Laboratoire d’Economie de Dauphine

A mixed-complementarity problem approach for solving multi-sector, multi-region, electricity systems in the presence of government interventions

David Wogan

Thèse de doctorat en Sciences Economiques, soutenue le 13-01-2021

EconomiX

Trois essais en économie financière : risque climatique et transition vers une économie bas carbone

Josselin Roman

Thèse de doctorat en Sciences Economiques, soutenue le 14-12-2021

Laboratoire d’économie de Dauphine

La Transition écologique et le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE)

Louis Grall

Projet de Thèse de doctorat en Droit, depuis le 13-12-2021

Centre de recherche droit Dauphine