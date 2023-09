La France mettra fin au charbon en 2027, avec cinq ans de retard

Lors d’une interview sur TF1 et France 2 dimanche 24 septembre, Emmanuel Macron a annoncé que la France sortirait du charbon en 2027. Cette annonce présentée comme un « progrès » programme cette sortie avec cinq ans de retard par rapport aux objectifs fixés en 2017.

Du réchauffé. Alors qu’Emmanuel Macron présente ce lundi sa planification écologique, il a annoncé dimanche 24 septembre la fin du charbon en France en 2027 via la conversion des deux dernières centrales à charbon de France. « D’ici à 2027, que va-t-on faire ? On a encore deux centrales à charbon, Cordemais [Loire-Atlantique] et Saint-Avold [Moselle], on va complètement les convertir à la biomasse », a-t-il annoncé lors d’une interview télévisuelle sur TF1 et France 2. Pour Cordemais, un projet de conversion était déjà acté. Pourtant, la fin du charbon était annoncée pour 2022 depuis 2017. Comment en est-on arrivé là ? On vous refait l’historique.

Une annonce de Nicolas Hulot dès juillet 2017

En juillet 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot annonçait la fin de production d’électricité à partir de charbon dès 2022 dans le cadre de son plan climat. En novembre 2019, la loi énergie-climat entérinait un dispositif conduisant à la fermeture des quatre dernières centrales à charbon de France métropolitaine d’ici à 2022.

L’unité charbon de la centrale Gardanne (Bouches-du-Rhône) a officiellement fermé à l’été 2021, alors qu’elle avait cessé de fonctionner en 2018. La centrale à charbon du Havre a cessé de fonctionner le 31 mars 2021.

2022 : la relance, plutôt que la fin du charbon

Il ne restait alors plus qu’une seule centrale à charbon en activité qui devait fermer en 2022 : celle de Cordemais. C’était sans compter sur le gestionnaire du réseau électrique RTE qui, prévoyant une alimentation électrique tendue pour les hivers à venir en France jusqu’en 2030, a demandé « le maintien en disponibilité ou la conversion à la biomasse de la centrale de Cordemais ».

Finalement, la prolongation de l’activité de cette centrale a été actée par la préfecture de Loire-Atlantique dans un arrêté signé le 3 octobre 2022. En parallèle, la centrale à charbon Emile-Huchet de Saint-Avold a relancé sa production en novembre 2022, après un arrêt annoncé comme définitif le 31 mars 2022, pour sécuriser l’approvisionnement du pays dans un contexte de tension énergétique.

En 2023, afin d’éviter tout black-out hivernal, les deux dernières centrales à charbon de France ont de nouveau obtenu l’autorisation du ministère de la transition écologique de fonctionner jusqu’à la fin de l’année 2024.

Greenpeace a déploré dimanche soir dans un communiqué un « recul » de cinq ans de la sortie du charbon. « Cette sortie du charbon en 2027 est un aveu d’échec pour Emmanuel Macron, qui tente de la déguiser en progrès […]. S’il était véritablement ambitieux et précurseur, Emmanuel Macron aurait également annoncé des dates de sortie du pétrole et du gaz fossile », ajoute l’ONG. Elle s’interroge également sur l’origine du combustible qui sera utilisé, aucune information n’ayant circulé à ce stade.