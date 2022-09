Sobriété énergétique : l’ADEME donne des pistes aux entreprises pour se mobiliser

En ce moment

Le 23 juin 2022, le gouvernement annonçait la mise en place du plan de sobriété énergétique, dont l’objectif immédiat est de réduire de 10 % la consommation d’énergie du pays. Le secteur public et les entreprises sont en première ligne et l’État mise avant tout sur la concertation et le dialogue avec l’ensemble des acteurs. En attendant la publication des premiers résultats des différents groupes de travail, l’ADEME propose des pistes pour aider les entreprises à entamer une démarche à moyen terme.