Les thèses du mois : « Salon du Bourget 2023 : ça plane pour le secteur aéronautique »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier du mois de juillet, « Salon du Bourget 2023 : ça plane pour le secteur aéronautique », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Du dimensionnement de systèmes et d’architectures en conception avion à la simulation de scénarios prospectifs durables pour le transport aérien

Thomas Planès

Thèse de doctorat en Énergétique et transferts, soutenue le 09-12-2022

Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace, Département conception et conduite des véhicules aéronautiques et spatiaux.

​Évaluation des performances environnementales des futurs systèmes d’aviation durables : développement méthodologique et évaluation par l’analyse du cycle de vie

Pimchanok Su-Ungkavatin

Thèse de doctorat en Génie des Procédés et de l’Environnement, soutenue le 14-12-2022

Toulouse Biotechnology Institute

Conception d’architectures et dimensionnement de systèmes propulsifs électriques aéronautiques

Alexandre Richard

Thèse de doctorat en Génie Électrique, soutenue le 01-02-2023

Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie

​Vers la conception d’une Supply Chain efficiente et durable dans l’industrie aéronautique – Étude de cas chez Airbus

David Arturo Pardo Melo

Thèse de doctorat en Génie Industriel : conception et production, soutenue le 07-07-2021

Laboratoire des Sciences pour la Conception, l’Optimisation et la Production de Grenoble

​Modélisation et optimisation multidisciplinaire robuste de l’avion dans le système du transport aérien

Nicolas Peteilh

Thèse de doctorat en Aéronautique et Astronautique, soutenue le 16-06-2022

Institut Clément Ader

Planification stratégique de trafics drones aériens

Zhengyi Wang

Thèse de doctorat en Aéronautique, Astronautique, soutenue le 03-02-2023

Laboratoire de recherche ENAC

Méthode de conception pluridisciplinaire appliquée à un avion régional à faibles émissions

Vincenzo Palladino

Thèse de doctorat en Mathématiques et Applications, soutenue le 23-03-2023

Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace : Département conception et conduite des véhicules aéronautiques et spatiaux

Conception intégrée optimale du système propulsif d’un avion régional hybride électrique

Matthieu Pettes-Duler

Thèse de doctorat en Génie Électrique, soutenue le 23-04-2021

Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie

Durabilité de la Structure Composite d’un Réservoir d’Hydrogène pour Avion à Propulsion par Combustion

Wajih Akleh

Projet de thèse en Matériaux, depuis le 20-03-2023.

FEMTO-ST Franche Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique