À la conquête des étoiles : plongez dans l’Innovation à la Toulouse Space Week

Agenda

La Toulouse Space Week aura lieu les 2 et 3 octobre 2023 à la Cité de l’espace de Toulouse. C’est l’événement qui permet la rencontre des professionnels de l’industrie spatiale et offre des opportunités professionnelles. Y seront présents, les chercheurs, les entrepreneurs ainsi que les ingénieurs de l’industrie aérospatiale. Techniques de l’Ingénieur y participe aussi, via un planning de rendez-vous d’affaires.