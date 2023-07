Salon du Bourget 2023 : une édition riche en innovations, en attendant 2050

L’édition 2023 du salon du Bourget a couronné le retour aux affaires de l'industrie aéronautique, avec l’annonce de nombreuses commandes. Le tout avec un souci de décarbonation assumé.

Airbus a enregistré près de 1000 commandes, majoritairement auprès de compagnies indiennes. Boeing a quant à lui plafonné aux alentours de 300 commandes lors de cette édition 2023 du salon. Du côté des géants, la compagnie européenne prend clairement le dessus sur son rival américain.

La grande leçon du salon est le changement de prisme qui s’opère chez les acteurs du secteur aéronautique. En effet, cette année, les stars du salon ne sont plus les géants habituels du secteur, mais les constructeurs de drones, avions hybrides, taxis volants. Ces aéronefs dépassent aujourd’hui largement les gros constructeurs en termes d’intentions de commandes, et drainent avec eux tout un écosystème de PME, françaises et étrangères, qui proposent des solutions technologiques de décarbonation du secteur aérien.

Une des problématiques du salon du Bourget 2023 concernait les problèmes récurrents de recrutement que rencontre le secteur dans son ensemble. De ce côté là également, les bonnes nouvelles se sont accumulées. Airbus a d’ailleurs annoncé avoir recruté 7 000 personnes sur les 13 000 recherchées, et Thalès 5 000 sur les 12 000 postes à pourvoir.

Au final, cette édition 2023 du salon du Bourget, qui était de retour après l’annulation de l’édition précédente pour cause de COVID laisse une impression de nouveauté, avec la présentation de nombreux prototypes d’aéronefs, avions hybrides légers, taxis volants, drones faisant la part belle à l’aérodynamisme, la propulsion électrique, le décollage vertical… Ces innovations, à base de matériaux de plus en plus légers, et utilisant également des carburants écologiques, laissent entrevoir une nouvelle aviation, de proximité. Les appareils développés sont souvent destinés à transporter moins de dix passagers, très souvent moins de 3. On peut donc imaginer voir se développer des infrastructures permettant à ce type de transport de trouver son marché.

En ce qui concerne les longs courriers, la situation est un peu différente. Si les carburants écologiques peuvent être utilisés massivement – ce qui n’est pas encore le cas – par les avions actuels, les technologies hydrogène n’ont pas cette chance. En effet, les avions volant “à l’hydrogène” sont des appareils de rupture : ils doivent être entièrement conçus pour transporter de l’hydrogène à très basse température. Ce qui n’est pas une mince affaire en soi.

Si Airbus et Boeing sont d’accord sur une chose, c’est bien la croissance à venir du trafic aérien : en effet, les deux compagnies ont annoncé prévoir un doublement de la flotte mondiale actuelle dans les vingt prochaines années. En même temps, le secteur s’est engagé pour être neutre en carbone à l’horizon 2050. L’essor des biocarburants pourrait donc apparaître nécessaire pour se mettre sur la trajectoire écologique tendant vers la neutralité carbone.

Cette croissance à venir de la flotte commerciale s’accompagne de celle de la flotte de jets privés. La star française du secteur, Falcon, filiale de Dassault, se partage ce marché juteux avec deux acteurs nord-américains, Gulfstream (Etats-Unis) et Bombardier (Canada). Si les chiffres du secteur de l’aviation privée restent assez confidentiels, l’année 2022 a vu une hausse massive des demandes de vols en jets privés, de plus de 30 % au moment de l’été.

Alors que le secteur du transport aérien souffre dans son ensemble depuis des années d’une mauvaise image, la branche “aviation privée” cristallise de plus les critiques, depuis que des chiffres ont mis en lumière la pollution par personne générée par le transport aérien privé. Économiquement parlant, cette mauvaise image ne freine pas la vitalité du secteur de l’aviation privée, qui reste sur deux années record.

Difficile donc, après une édition 2023 pourtant pleine d’innovations et de promesses écologiques, de se projeter sur la fameuse neutralité carbone à horizon 2050. Par contre, force est de constater que l’industrie aéronautique s’est emparée du sujet de l’aviation décarbonée, comme le démontrent les innombrables innovations entrevues au Bourget.