Les thèses du mois : Transport de marchandises, la révolution se fait attendre

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de décembre, « Transport de marchandises : la révolution se fait attendre », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Les transports face au défi de la transition énergétique. Explorations entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement.

Aurélien Bingo

Thèse de doctorat en économie, gestion, sciences sociales, 23-11-2020

Centre de recherche en économie et statistique

Beyond mobility: On the economics of electric vehicle’s multiple roles in an energy transition framework.

lvestre Freitas Gomes

Thèse de doctorat en Sciences économiques, 10-09-2021

Réseaux, innovation, territoires et mondialisation

Rupture technologique et dynamique d’une industrie : la transition vers l’électromobilité

Marc Alochet

Thèse de doctorat en économie, gestion, sciences sociales, 18-12-2020

Centre de recherche en gestion

Gestion d’énergie optimisée étendue véhicules infrastructures

Yassir Dahmane

Thèse de doctorat en Génie électrique,16-12-2020

Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes

Electric vehicle integration into distribution systems: Considerations of user behavior and frameworks for flexibility implementation

Felipe Gonzalez Venegas

Thèse de doctorat en Génie électrique, 09-07-2021

Laboratoire de Génie électrique et électronique de Paris

Conception intégrée optimale du système propulsif d’un avion régional hybride électrique

Matthieu Pettes-Duler

Thèse de doctorat en Génie électrique, 23-04-2021

Laboratoire Plasma et Conversion d’énergie

Energy management strategies for battery electric bus fleet

Hussein Basma

Thèse de doctorat en énergétique et génie des procédés, 03-12-2020

CES – Centre Efficacité énergétique des Systèmes

Méthodologie et outils pour l’optimisation multicritères d’une architecture de train hybride électrique à hydrogène.

Charles Lorenzo

Doctorat en Génie électrique, 17-11-2021

FEMTO-ST

De la conception et de l’intégration des systèmes avion à la simulation de scénarios environnementaux soutenables pour le secteur aérien

Thomas Planès

Projet de thèse en énergétique et transferts, depuis le 01-01-2020

ISAE-ONERA CSDV – Commande des Systèmes et Dynamique du Vol