LocIndoor garantit la localisation sans GPS

Sysnav vient de remporter le 52ᵉ Prix «AAT – Ingénieur général Chanson» pour son innovation «LocIndoor», une technologie de navigation magnéto-inertielle permettant la géolocalisation sans GPS. Cette distinction met en lumière un système ouvrant des usages pour la défense, l’industrie, la sécurité des travailleurs isolés et la sûreté.

La PME française Sysnav, fondée en 2008 et basée à Vernon (Eure), développe des solutions de géolocalisation et de capture du mouvement pour des environnements complexes (Mailpro).

Son cœur de technologie est la navigation « magnéto-inertielle », qui combine deux principes : la navigation à l’estime (mesure du mouvement à partir d’un point de départ, de la vitesse, de la trajectoire) et le positionnement absolu (via GPS, UWB, Bluetooth ou autres technologies de repérage).

Le projet distingué, appelé LocIndoor, intègre un capteur portatif – le Tachymètre Magnéto‑Inertiel (TMI) –, compact (environ 100 g) et abordable, capable de localiser un individu ou un véhicule léger avec une précision remarquable, même en l’absence d’infrastructures externes.

Le système affiche une performance technique de haut niveau, puisque l’erreur de localisation reste inférieure à 1 % de la distance parcourue, y compris en conditions difficiles (intérieur, souterrain, brouillage GNSS…).

Une reconnaissance institutionnelle et un enjeu pour la défense

Le 29 novembre 2025, Sysnav a reçu le Prix « AAT – Ingénieur généra Chanson », remis par le chef d’état-major de l’armée de Terre, reconnaissant l’innovation LocIndoor.

Cette récompense s’inscrit dans le cadre du programme Centurion de la Direction Générale de l’Armement (DGA), destiné à préparer l’équipement du combattant du futur. LocIndoor répond à un besoin critique, celui de la localisation fiable et continue des soldats, même dans des environnements intérieurs ou en cas de brouillage GPS, ces situations étant fréquentes en opération.

La possibilité de disposer en temps réel d’une « Blue Force Tracking » (suivi des forces amies) améliore la sécurité tactique, réduit les risques de tir fratricide et facilite l’intervention rapide en cas d’alerte « homme à terre ».

Vers de nouveaux usages industriels et de sécurité

Au-delà de la défense, la technologie de Sysnav se prête à d’autres applications critiques. Un des débouchés immédiats est la protection des travailleurs isolés, particulièrement sur les sites industriels ou dans les zones dites « blanches » (sans couverture GNSS ni réseau mobile).

Le dispositif SafeGuard de Sysnav intègre la géolocalisation haute précision avec une détection automatique d’incidents, tels que chute, immobilité prolongée, perte de verticalité, ou entrée dans des zones dangereuses, et déclenche une alerte lorsque nécessaire, sans générer de faux positifs intempestifs. Ainsi, en cas d’accident ou de détresse d’un travailleur isolé, les secours peuvent être localisés rapidement, y compris à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un sous-sol, ce qui améliore fortement les chances d’une prise en charge efficace.

Par ailleurs, pour les sites industriels, cette solution peut contribuer non seulement à la sécurité, mais aussi à l’optimisation opérationnelle via notamment le suivi des déplacements des opérateurs, la localisation d’équipements, une cartographie des interventions ou encore la traçabilité des trajectoires.

Enjeux et perspectives

La feuille de route annoncée par Sysnav ouvre la perspective d’un déploiement à grande échelle. L’ambition affichée d’un développement massif à l’horizon 2031 pourrait conduire à une diffusion bien au-delà du champ de la défense et à une démocratisation progressive de ces solutions. Si cette dynamique se confirme, la navigation magnéto-inertielle pourrait devenir un standard pour l’ensemble des acteurs confrontés à des environnements complexes ou dépourvus de signal.

La distinction obtenue par Sysnav avec le Prix « AAT – Ingénieur général Chanson » met quant à elle en lumière l’importance croissante de la navigation magnéto-inertielle dans un environnement où le GPS peut être indisponible ou brouillé. L’innovation LocIndoor illustre comment une technologie initialement pensée pour la défense peut trouver des applications concrètes dans l’industrie, la sécurité des travailleurs isolés, la sûreté et la logistique.

Sous réserve de respect des réglementations et d’acceptation par les utilisateurs, ces technologies pourraient transformer la gestion de la sécurité et de la localisation dans des contextes critiques, laissant espérer des environnements de travail plus sûrs et plus efficaces.