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Nouvelle offre disponible – Photovoltaïque !

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Nouvelle offre disponible – Photovoltaïque !

Posté le par Hélène BARRILLET dans Énergie

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L'offre de référence qui transforme les développements photovoltaïques en leviers d’innovation, de performance et de compétitivité pour l’industrie solaire.

Dans un contexte où le photovoltaïque évolue rapidement, retrouvez l’essentiel pour guider la conception, le développement et l’exploitation des modules et systèmes photovoltaïques, et accompagner la transition énergétique, des matériaux avancés aux centrales photovoltaïques. 

Structurée en 3 rubriques : 

  1. Système énergétique et enjeux technico-économiques du photovoltaïque  
  2. Technologies des cellules photovoltaïques, matériaux, performance et fiabilité  
  3. Conception des installations, intégration aux réseaux et nouveaux usages  

Cette offre met en lumière le contexte énergétique et la place du photovoltaïque dans la transition énergétique, tout en couvrant les enjeux de R&D liés aux matériaux avancés, aux nouvelles cellules photovoltaïques, aux modules et aux performances des systèmes.

Elle aborde également la conception et l’exploitation des centrales, le stockage et la conversion de l’énergie, l’autoconsommation, les smart grids et les nouvelles approches au service de l’innovation dans le secteur solaire. 

Découvrez l’offre Photovoltaïque.

Afin de vous accompagner dans la réalisation de vos projets, nous vous offrons occasionnellement un accès exclusif à 2 articles issus de cette offre : 

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Photovoltaïque
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/energie/

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