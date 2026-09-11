Revue du Magazine d’Actualité #83 du 7 au 11 septembre

Cette semaine, l'actualité industrielle et scientifique dessine un même fil rouge : partout, l'Europe et ses partenaires occidentaux cherchent la parade face à l'avance prise par la Chine, que ce soit sur les batteries, l'automobile électrique ou la robotique.

Entre nouvelles routes commerciales, infrastructures scientifiques hors norme et stratégies de rattrapage industriel, ce tour d’horizon dessine les lignes de force d’une compétition mondiale qui s’intensifie.

⚡ ÉNERGIE & MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

La batterie sodium-ion entame sa phase d’industrialisation

Aux États-Unis, l’entreprise Peak Energy construit à Sacramento la première usine américaine de batteries sodium-ion dédiée au stockage réseau, avec une mise en service prévue début 2027 pour une capacité cible de 4 GWh par an.

🔋 Le stockage version sel

Automobile : l’électrique tire la croissance du marché européen

Selon la dernière note de conjoncture de l’IFP Energies nouvelles, les ventes de véhicules électriques à batterie ont bondi de 34 % en Europe au premier semestre 2026, tandis que le thermique recule de 3 %.

🔌 L’électrique prend le volant du marché

🏭 INDUSTRIE & COMPÉTITIVITÉ FACE À LA CHINE

Coûts, logiciels et architectures électriques, Volkswagen adopte les armes de ses rivaux chinois

Face à l’effondrement de ses positions en Chine et à la montée en puissance de BYD et Geely, Volkswagen engage une restructuration massive : 50 000 suppressions de postes supplémentaires, portefeuille de modèles divisé par deux et stratégie « in China, for China » pour raccourcir ses cycles de développement.

🚘 Volkswagen change de logiciel stratégique

Semi-conducteurs : le projet européen disposera-t-il d’un nombre suffisant d’ingénieurs pour se concrétiser ?

Porté par une coentreprise entre le taïwanais Foxconn et les français Thales et Radiall près de Bordeaux, le projet Tessalia doit incarner la reconquête européenne des semi-conducteurs, dans un contexte où l’Europe ne pèse plus que 10 % de la production mondiale contre 40 % il y a trente ans.

💡 La puce à l’oreille sur les compétences européennes

Robots humanoïdes : la Chine cherche maintenant à passer à l’échelle industrielle

Lors du World Robot Conference 2026 à Pékin, plus de 2 000 produits majoritairement chinois ont été présentés, illustrant la volonté du pays de transformer son avance industrielle en leadership technologique.

🤖 Les robots chinois passent à la vitesse industrielle

🌍 GÉOPOLITIQUE & SCIENCE FONDAMENTALE

La Chine inaugure sa « Route de la soie glacée » vers l’Europe

La compagnie chinoise Sea Legend a lancé une liaison régulière de porte-conteneurs entre Ningbo et Felixstowe via la route maritime du Nord, ramenant la traversée à environ 20 jours contre 40 par le canal de Suez.

🧊 Un nouveau passage vers l’Europe

Le mystère de la matière sera-t-il révélé grâce au futur collisionneur circulaire (FCC) ?

Le CERN a lancé un processus de participation citoyenne autour du futur collisionneur circulaire (FCC), destiné à succéder au LHC dans un tunnel de 91 km situé entre la France et la Suisse.

🔬 À la recherche de la matière perdue

📰 Bon week-end et bonne lecture 👓