Contactez-nous

Contact

Poser une question en ligne Contacter nos équipes

Aide en ligne

Tutos FAQ Chatbot d'assistance
Logo ETI Quitter la lecture facile
Revue du Magazine d’Actualité

Revue de la semaine

Ajouter à ma bibliothèque

Revue du Magazine d’Actualité #83 du 7 au 11 septembre

Posté le par Marie-caroline LORIQUET dans Informatique et numérique

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

Cette semaine, l'actualité industrielle et scientifique dessine un même fil rouge : partout, l'Europe et ses partenaires occidentaux cherchent la parade face à l'avance prise par la Chine, que ce soit sur les batteries, l'automobile électrique ou la robotique.

Entre nouvelles routes commerciales, infrastructures scientifiques hors norme et stratégies de rattrapage industriel, ce tour d’horizon dessine les lignes de force d’une compétition mondiale qui s’intensifie.

⚡ ÉNERGIE & MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

La batterie sodium-ion entame sa phase d’industrialisation

Aux États-Unis, l’entreprise Peak Energy construit à Sacramento la première usine américaine de batteries sodium-ion dédiée au stockage réseau, avec une mise en service prévue début 2027 pour une capacité cible de 4 GWh par an.
 🔋 Le stockage version sel

Automobile : l’électrique tire la croissance du marché européen

Selon la dernière note de conjoncture de l’IFP Energies nouvelles, les ventes de véhicules électriques à batterie ont bondi de 34 % en Europe au premier semestre 2026, tandis que le thermique recule de 3 %.
🔌 L’électrique prend le volant du marché

🏭 INDUSTRIE & COMPÉTITIVITÉ FACE À LA CHINE

Coûts, logiciels et architectures électriques, Volkswagen adopte les armes de ses rivaux chinois

Face à l’effondrement de ses positions en Chine et à la montée en puissance de BYD et Geely, Volkswagen engage une restructuration massive : 50 000 suppressions de postes supplémentaires, portefeuille de modèles divisé par deux et stratégie « in China, for China » pour raccourcir ses cycles de développement.
 🚘 Volkswagen change de logiciel stratégique

Semi-conducteurs : le projet européen disposera-t-il d’un nombre suffisant d’ingénieurs pour se concrétiser ?

Porté par une coentreprise entre le taïwanais Foxconn et les français Thales et Radiall près de Bordeaux, le projet Tessalia doit incarner la reconquête européenne des semi-conducteurs, dans un contexte où l’Europe ne pèse plus que 10 % de la production mondiale contre 40 % il y a trente ans.
 💡 La puce à l’oreille sur les compétences européennes

Robots humanoïdes : la Chine cherche maintenant à passer à l’échelle industrielle

Lors du World Robot Conference 2026 à Pékin, plus de 2 000 produits majoritairement chinois ont été présentés, illustrant la volonté du pays de transformer son avance industrielle en leadership technologique.
 🤖 Les robots chinois passent à la vitesse industrielle

🌍 GÉOPOLITIQUE & SCIENCE FONDAMENTALE

La Chine inaugure sa « Route de la soie glacée » vers l’Europe

La compagnie chinoise Sea Legend a lancé une liaison régulière de porte-conteneurs entre Ningbo et Felixstowe via la route maritime du Nord, ramenant la traversée à environ 20 jours contre 40 par le canal de Suez.
 🧊 Un nouveau passage vers l’Europe

Le mystère de la matière sera-t-il révélé grâce au futur collisionneur circulaire (FCC) ?

Le CERN a lancé un processus de participation citoyenne autour du futur collisionneur circulaire (FCC), destiné à succéder au LHC dans un tunnel de 91 km situé entre la France et la Suisse.
 🔬 À la recherche de la matière perdue

📰 Bon week-end et bonne lecture 👓

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

Semiconducteur Transport - logistique Batterie Robot Volkswagen Voiture électrique Ordinateur quantique Mobilité
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/informatique-et-numerique/

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Captcha

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité.

Brèves AFP
Trois régions demandent à l'État un "plan stratégique ferroviaire du Massif Central"
Vente de SFR : les syndicats saisissent la justice pour obtenir des documents
Paris-Marseille : SNCF et Alstom reportent encore la mise en service du nouveau TGV pour les derniers réglages
Nouveau TGV: la SNCF et Alstom reportent de nouveau la mise en service en France, à "l'automne 2026"
Crise de la chimie: Evonik ferme deux sites en Allemagne
Sidérurgistes et recycleurs signent un pacte "acier vert" pour développer l'acier bas carbone
Pékin fustige "la logique de brigand" de la CIA, qui dit espionner la Chine
Les fournisseurs d'IA doivent "mettre de l'ordre" dans leurs modèles, prévient l'UE
Grèce: nager avec de petits cochons noirs en mer Ionienne
Bourgogne : une petite ville victime de 269.000 cyberattaques
Voir toutes les brèves

Actualités et veille technologique

L'espace actualité c'est quoi ?

De la découverte en laboratoire à l'innovation industrielle, scrutez les tendances et prenez part aux grands débats scientifiques qui construisent le monde de demain.

Contacter la rédaction
Livre blanc Sécurité informatique : NIS2, RGPD et normes ISO, les fondamentaux de l'audit
4 Sep 2026
Sécurité informatique : NIS2, RGPD et normes ISO, les fondamentaux...

Auditer n'est plus une option. Découvrez comment structurer votre conformité NIS2, RGPD et ISO 27001 avant que la...

Livre blanc Comment l'IA accompagne la mutation des usines
28 Mai 2026
Comment l'IA accompagne la mutation des usines

L'IA industrielle est une réalité dans tous les secteurs d'activité.

Inscrivez-vous gratuitement à la veille personnalisée !

S'inscrire
Veille personnalisée

Inscrivez-vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité