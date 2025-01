Pour ne pas être dépassée par les États-Unis et la Chine, la France mise sur les collaborations

Les maisons du quantique sont des hubs dédiés au développement de projets industriels et de recherche en calcul quantique hybride. Leur création ambitionne de favoriser les collaborations entre grandes entreprises, laboratoires et startups.

Initiée par le Secrétariat Général Pour l’Investissement (SGPI) dans le cadre de France 2030, cette initiative bénéficie d’un soutien financier de 72,3 millions d’euros et vise à préparer l’écosystème industriel français à l’émergence du quantique.

Cinq lieux accueilleront ces maisons du quantique, dont un en Occitanie et un autre à la Station F à Paris. L’objectif est de développer l’utilisabilité de la plateforme, créer un écosystème logiciel, promouvoir des applications hybrides, et attirer des talents internationaux. Les missions incluent également la formation, l’organisation de hackathons, et la promotion de l’usage de la plateforme en France.

La Maison du Quantique Alpes, située à Grenoble, est portée par un consortium incluant l’Université Grenoble Alpes, le CEA, l’INRIA, le CNRS et Grenoble INP. Elle vise à accueillir les communautés intéressées par le calcul quantique hybride et à guider les industriels dans le développement d’algorithmes.

L’influence française à l’international

La Maison du Quantique en région Grand Est, ou MaQuEst, est portée par l’Université de Strasbourg, l’Université de Reims-Champagne Ardenne, l’Université de Technologies de Troyes et l’INRIA. Elle propose d’accompagner les collaborations industrielles et académiques dans trois lieux : Strasbourg, Reims et Troyes.

En Île-de-France, la Maison du Quantique est pilotée par le CEA-List, avec le soutien de la Région Île-de-France. Elle propose un accompagnement pour les projets candidats au Pack Quantique et accueille les communautés à la Station F et au MIX à Paris-Saclay.

En Nouvelle-Aquitaine, le projet HYBQUANT, porté par l’Université de Bordeaux, propose des cofinancements de projets de recherche avec une transversale industrielle. Les communautés seront accueillies à l’Institut d’Optique Aquitaine et au Laboratoire bordelais de Recherche en Informatique.

Enfin, la Maison du Quantique Occitanie, portée par Toulouse INP, regroupe plusieurs universités, laboratoires, centres de calcul et industriels. Elle vise à accompagner les industriels et laboratoires dans le développement d’algorithmes et à accueillir les communautés à Toulouse et Montpellier.

Ces initiatives visent à fédérer la communauté d’utilisateurs et à promouvoir la diffusion des usages du calcul quantique en France, tout en renforçant la légitimité et l’influence françaises à l’international.