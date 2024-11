Revue du Magazine d’actualité #11 : du 18 au 22 novembre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous présenter sa onzième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Le tout premier satellite en bois lancé par une fusée SpaceX

Le futur spatial est-il dans la biodégradabilité ? Le satellite LignoSat, conçu en bois par des chercheurs japonais, a été envoyé le 5 novembre à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX en direction de la Station spatiale internationale. Cet essai vise à réduire les débris qui encombrent l’espace.

IA : L’UE en quête d’un code de confiance

L’Union européenne prépare un code de bonnes pratiques pour encadrer les modèles d’intelligence artificielle. Avec des enjeux cruciaux de transparence et de gestion des risques, ce projet ambitieux vise à instaurer une IA éthique et responsable. Mais ce projet fait face à l’influence des géants de la tech.

COP29 : quand les pays hôtes creusent le fossé entre discours et actions fossiles

Alors que la COP29 à Bakou ambitionne de renforcer les engagements pour la transition énergétique, un rapport révèle que la « Troïka » des présidences de COP (Émirats arabes unis, Azerbaïdjan, Brésil) prévoit d’augmenter leur production d’énergie fossile de 32 % d’ici 2035, mettant en péril les objectifs climatiques globaux.

Après la Suède et la Finlande, la France prête à enfouir ses déchets nucléaires ?

Alors que la Suède a récemment autorisé l’enfouissement de ses déchets nucléaires à 500 mètres de profondeur, la France suit la même voie avec le projet Cigéo, en attente de validation. Entre innovations technologiques et oppositions environnementales, ce chantier colossal soulève des questions cruciales sur la gestion à très long terme des déchets radioactifs.

