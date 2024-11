Revue du Magazine d’actualité #9 : du 11 au 15 novembre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous présenter sa dixième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

COP29 : des engagements renforcés indispensables pour éviter un réchauffement de +3,1°C

Le Rapport 2024 du PNUE exhorte les États, réunis à la COP29 en Azerbaïdjan, à intensifier leurs engagements climatiques. Alors que les trajectoires actuelles mènent à un réchauffement bien supérieur aux objectifs de l’Accord de Paris, des réductions annuelles d’émissions de 7,5 % jusqu’en 2035 sont nécessaires pour espérer limiter la hausse à 1,5°C.

COP29 et engagements climatiques

R&D en France : un cap difficile à atteindre malgré des aides publiques conséquentes

Alors que l’Union européenne vise 3 % du PIB en recherche et développement d’ici 2030, la France peine à suivre la cadence malgré un niveau élevé d’aides publiques. Entre manque de synergie entre recherche académique et entreprises et recul dans les publications scientifiques, le pays doit repenser sa stratégie de soutien pour combler l’écart et rester compétitif face aux grandes puissances.

Combler le retard français en R&D

Vidéosurveillance algorithmique : prolongation surprise après les JO

Déployée à Paris pour les Jeux olympiques, la vidéosurveillance algorithmique poursuit son expansion, bien qu’aucune étude n’ait prouvé son efficacité. Soutenue par de grands industriels, cette technologie soulève des inquiétudes et des débats sur la protection des libertés individuelles, d’autant que son utilisation s’étend aux événements culturels et sportifs, souvent sans transparence.

Vidéosurveillance algorithmique et enjeux pour nos libertés

Quand l’IA s’allie au climat pour prédire l’extrême

Face à la multiplication des tempêtes et ouragans dévastateurs, des modèles d’IA avancés sont développés pour améliorer les prévisions climatiques. Grâce à des technologies comme StormCast et NeuralGCM, les prévisions deviennent plus rapides et précises, offrant un nouvel espoir pour anticiper et atténuer les effets des événements météorologiques extrêmes.

Comment l’IA transforme les prévisions climatiques

Réduire l’empreinte carbone de l’élevage : des pistes prometteuses

Avec 59 % des émissions agricoles de gaz à effet de serre en France, le secteur de l’élevage est en ligne de mire pour réduire son impact climatique. L’Inrae explore des solutions innovantes, de la génétique animale aux techniques d’épandage en passant par les compléments alimentaires, pour atteindre une production plus durable.

Des solutions pour réduire les émissions agricoles de GES

Les coquillages, émetteurs de CO₂ : démystification d’un « puits de carbone »