Tesla positionne deux modèles en tête des ventes mondiales de véhicules électriques en 2024

Le Model Y et le Model 3 du constructeur automobile américain ont été les véhicules à batterie les plus vendus sur la planète l'an dernier, devant un modèle du constructeur chinois BYD. C'est ce que révèle un rapport récemment publié, qui a analysé les ventes de voitures électriques dans 58 pays dans le monde.

Alors que Tesla est confronté à d’importantes difficultés depuis le début de l’année, un rapport publié par EV Universe montre que son Model Y a été le plus vendu dans le monde en 2024. Ce média en ligne spécialisé a en effet réussi à retracer les ventes de près de 11 millions de véhicules dans 58 pays, ce qui représente plus de 99 % des ventes de véhicules légers à batterie de la planète. Il révèle également que le Model 3 du constructeur automobile américain prend la deuxième place de ce classement, et ce dans toutes les grandes régions du monde, sauf en Chine où le constructeur local BYD parvient à le devancer.

La Chine est, de loin, le plus grand marché mondial des voitures électriques, puisque 58 % des ventes ont lieu dans ce pays, ce qui représente 6,3 millions de véhicules l’an dernier. Même si la croissance de ce marché est légèrement positive l’an dernier (+1,3 %), elle a nettement ralenti comparé à 2023, où elle dépassait 35 %. Un véhicule chinois vendu sur quatre est à batterie, et si l’on ajoute les véhicules électriques rechargeables, ce mix grimpe même au-dessus de 50 %. Si Tesla a vendu 480 309 exemplaires de son Model Y en 2024, BYD n’est pas loin derrière avec 453 593 nouvelles immatriculations de son modèle Seagull, rebaptisé Dolphin Mini, et surtout, il a écoulé 275 223 exemplaires de son modèle Yuan Plus, le troisième le plus vendu en Chine.

Deuxième marché mondial dans le segment des voitures électriques avec 18,4 % des ventes mondiales, l’Europe a vu le nombre de ses nouvelles immatriculations baisser de 1,3 % en 2024, après une croissance de 28,2 % en 2023. Ces véhicules représentent un peu plus de 15 % du mix des ventes de véhicules légers et le déclin du marché européen s’explique en grande partie par l’Allemagne, qui a vu son nombre de ventes dégringoler de 27 % en 2024. Outre-Rhin, le mix des véhicules électriques est passé de 18,4 % à 13,5 % l’an dernier et cette baisse s’explique par la suppression des subventions à l’achat de véhicules électriques en décembre 2023.

Alors que l’Allemagne est le plus grand marché automobile européen, le Royaume-Uni est devenu le plus important marché dans la catégorie des véhicules électriques en 2024, avec 382 000 exemplaires écoulés contre 380 600 en Allemagne. Quant à la France, 290 614 véhicules ont été vendus en 2024, soit une baisse de 2,6 % sur un an, tandis que la part de marché de cette catégorie de voiture atteint presque 17 %. Une légère baisse des ventes est donc observée, mais étant donné que le marché global des véhicules a chuté beaucoup plus (-3 %), le mix des véhicules électriques progresse très légèrement de 0,11 %.

Les trois modèles les plus vendus sont tous américains aux États-Unis

Comme en 2023, Tesla parvient à conserver les deux premières places du podium des ventes sur le marché européen en 2024 grâce au Model Y et au Model 3, mais la troisième place revient à Skoda et son modèle Enyaq, propriété du groupe Volkswagen. Ce véhicule détrône l’ID.4, vendu par le même groupe, et qui occupe désormais la sixième place parmi les véhicules électriques.

Les États-Unis ont connu une très belle progression des ventes de véhicules à batterie l’an dernier (+7,3 %), mais cette croissance est nettement moins élevée que celle de l’an dernier, où elle dépassait 62 %. La part de marché des véhicules électriques a légèrement augmenté, pour atteindre 8,15 %. Les trois modèles les plus vendus sont tous américains, avec Tesla qui s’adjuge les deux premières places, tandis que la Ford Mustang Mach-E prend la troisième marche du podium, détrônant la Chevrolet Bolt, qui dégringole à la 34ème position.

Au final, sur les 58 pays étudiés, 37 ont vu leurs ventes de véhicules électriques augmenter en 2024, notamment le Brésil, l’Uruguay et le Chili, qui ont connu des taux de croissance les plus élevés, supérieurs à 200 %. Inversement, 21 pays ont vu leurs ventes de véhicules électriques diminuer en 2024, parmi lesquels la Nouvelle-Zélande, l’Islande, le Japon et la Roumanie, qui enregistrent les plus fortes baisses, supérieures à 30 %.