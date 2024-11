Revue du Magazine d’actualité #12 : du 25 au 29 novembre

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous présenter sa douzième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

OpenAI et Google s’affrontent pour le contrôle de l’avenir numérique

Pour dominer le secteur de l’intelligence artificielle, OpenAI et Google rivalisent à coup de levées de fonds spectaculaires et d’innovations disruptives. Cette compétition s’accompagne de défis écologiques et d’enjeux éthiques croissants.

Qui mène la bataille pour l’avenir de l’IA

Des puces ultrabasse consommation pour répondre aux besoins énergétiques à venir

En combinant matériaux quantiques et spintronique, la start-up Nellow développe des puces à ultrabasse consommation, capables de réduire la consommation énergétique d’un facteur 100. Avec des prototypes prometteurs, elle vise une mise sur le marché d’ici la fin des années 2020 pour répondre aux défis industriels croissants.

Combiner quantique et spintronique pour réduire la consommation d’énergie de l’IA

Industrie française : un regard partagé entre déclin et renouveau

Le premier Observatoire Arts & Métiers des Industries Responsables révèle une vision contrastée des Français et des ingénieurs. Perçue comme innovante et créatrice de richesses, l’industrie est aussi peu attractive. Face à ces défis, l’enjeu est clair : moderniser et redorer son image pour séduire talents et investisseurs.

Les défis de la réindustrialisation en France

TVA circulaire : un levier pour relancer la réparation en France

Adoptée par l’Assemblée nationale, la baisse de la TVA à 5,5 % sur la réparation offre un nouvel espoir aux artisans et réparateurs en difficulté. Cette mesure phare pourrait transformer le secteur et renforcer l’économie circulaire, mais son adoption définitive dépend encore des débats parlementaires.

Un coup de pouce pour l’économie circulaire et le secteur de la réparation

Une interface de détection précoce des AVC basée sur une IA « neurologue »

La medtech montpelliéraine AI-Stroke développe une IA capable de détecter les AVC en temps réel via une application mobile. Avec des essais cliniques prévus pour 2025, cette innovation promet de transformer la prise en charge des urgences neurologiques d’une importante cause de mortalité.

Vers un diagnostic précoce en urgence des AVC

PigeonBot II, le robot qui plane comme un oiseau