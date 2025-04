Panasonic Energy et Sumitomo Metal Mining s’engagent dans le recyclage en boucle fermée des batteries au lithium

Panasonic Energy et Sumitomo collaborent pour le recyclage du nickel destiné aux batteries lithium-ion des véhicules électriques, une des premières initiatives d'économie circulaire en boucle fermée dans le secteur automobile. Le recyclage des batteries au lithium représente un enjeu majeur du développement industriel des véhicules électriques dans le futur. Il renforce la durabilité de la chaîne d’approvisionnement des constructeurs automobiles tout en réduisant la dépendance aux matières premières.

Panasonic Energy Co. Ltd, une société du groupe Panasonic spécialisée dans la fabrication de batteries et Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, un leader japonais de la fusion et de l’affinage des métaux non ferreux et un fabricant de matériaux de cathode, se lancent dans le recyclage en boucle fermée des batteries au lithium au Japon. Dans ce processus, les matériaux recyclés sont réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits de la même catégorie ou fonction.

Sumitomo Metal Mining a développé un procédé de recyclage innovant pour les batteries lithium-ion, combinant des techniques pyrométallurgiques et hydrométallurgiques. Les batteries usagées sont broyées puis subissent un chauffage à des températures spécifiques pour séparer les métaux tels que le cuivre, le nickel, le cobalt et le lithium. Cette méthode permet de récupérer efficacement ces matériaux précieux pour une réutilisation dans de nouvelles batteries. En 2024, Sumitomo a annoncé la construction d’installations de recyclage supplémentaires au Japon, visant à traiter environ 10 000 tonnes de batteries lithium-ion par an. ​ Les déchets de batteries provenant de Panasonic au Japon sont traités et partiellement récupérés sous forme de sulfate de nickel dans les fonderies et raffineries de Sumitomo Metal Mining. L’initiative, concentrée dans un premier temps sur le recyclage du nickel, sera étendue au-delà de 2026 pour inclure d’autres matériaux cathodiques clés, tels que le lithium et le cobalt. À terme, Panasonic Energy projette d’intégrer 20 % de matériaux de cathode recyclés dans ses batteries automobiles d’ici à 2027.

Une stratégie de réduction de l’empreinte carbone initiée par Panasonic

Panasonic Energy a déjà initié des programmes de recyclage des batteries lithium-ion aux États-Unis en collaboration avec des partenaires tels que Redwood Materials, une entreprise de matériaux de batteries durables, afin de mettre en place les premières étapes d’un processus en circuit fermé de recyclage et de refabrication des batteries. La collaboration avec Sumitomo Metal Mining est un élément clé de la stratégie de développement durable plus large de Panasonic Energy, qui ambitionne de réduire de moitié son empreinte carbone d’ici à l’exercice 2031 par rapport aux niveaux de l’exercice 2022.

Le recyclage des batteries, un enjeu environnemental

Avec le développement croissant des véhicules électriques en cours, on estime que des millions de tonnes de batteries atteindront leur fin de vie dès le début des années 2030. Avec leur recyclage, la dépendance à l’extraction de nouvelles matières premières, sources de tensions géopolitiques, est réduite, tout comme la quantité de déchets produits, au bénéfice de l’empreinte écologique du processus. L’enjeu contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux activités minières traditionnelles.

Par Marie Respingue