Revue du Magazine d’Actualité #89 du 19 au 23 octobre

Entre l’ouverture de la COP17 biodiversité à Erevan et le durcissement des tensions sur les terres rares, l’actualité de la semaine met la souveraineté et les ressources au premier plan.

Côté profession, la nouvelle enquête IESF interroge l’avenir des ingénieurs, au moment où l’industrie française réalise des prouesses à l’échelle du nanomètre.

👷 INGÉNIERIE & INDUSTRIE

Bientôt une pénurie d’ingénieur.e.s ?

La 37e enquête IESF, menée auprès de 32 000 répondants, prévoit qu’un ingénieur sur quatre partira à la retraite d’ici 10 à 15 ans, avec un pic en 2035. Elle relève aussi un écart salarial femmes-hommes de 22 %, et indique que trois quarts des ingénieurs utilisent déjà l’IA.

📉 Pénurie d’ingénieurs : les chiffres clés de l’enquête IESF

Le miroir géant du futur télescope ELT, un exploit industriel français à l’échelle du nanomètre

Près de Poitiers, Safran Reosc polit les 931 segments du miroir de 39 m de l’ELT, avec une tolérance inférieure à 15 nm. Cette usine 4.0 sort un segment par jour.

🔭Plongez dans l’usine du miroir de l’ELT

🌍 RESSOURCES & ENVIRONNEMENT

Ressources critiques : l’UE soutient 46 nouveaux projets pour réduire sa dépendance à la Chine

Ces projets d’extraction, de raffinage et de recyclage s’ajoutent aux 47 projets retenus en 2025. Le bilan de ces derniers reste toutefois mitigé, notamment sur le financement.

⛏Terres rares : décryptez la riposte européenne

La COP17 biodiversité place les financements et les résultats au cœur des négociations

Réunis à Erevan jusqu’au 30 octobre, les États dressent le premier bilan du cadre de Kunming-Montréal. Moins de la moitié des objectifs évalués sont aujourd’hui en bonne voie.

🌱COP17 : les enjeux de financement à la loupe

🔬 INNOVATION & RECHERCHE

Faisceaux de muons générés par laser : la muographie fait un nouveau pas

Avec le laser de 10 PW de l’ELI-NP, des chercheurs roumains ont produit des muons artificiellement. Ces muons ont permis d’imager un objet situé derrière 2 m de béton, une piste pour réduire les longs temps d’acquisition de la muographie.

⚛Muographie : voir à travers le béton grâce au laser

❄️ Refroidissement radiatif : une nanostructure de PVDF atteint 12,9 °C sous la température de référence

Le CSIC a mis au point un PVDF nanostructuré qui réfléchit 82,4 % du rayonnement solaire et émet 96,7 % dans la fenêtre atmosphérique. C’est une piste pour refroidir toitures et façades sans consommer d’énergie.

Le PVDF qui rafraîchit les bâtiments sans énergie

🎙 WEBINAR

Comment optimiser sa veille stratégique en intégrant l’IA ?

Le mardi 3 novembre à 11h, Anne-Marie et François Libmann (FLA Consultants) expliquent où l’IA crée une réelle valeur dans la veille, et ce qui doit rester sous contrôle humain.

🤖Veille & IA : réservez votre place

👓 Bon week-end et bonne lecture 💋