Revue du Magazine d’Actualité #88 du 12 au 16 octobre

Cette semaine, l’actualité technologique croise plusieurs enjeux très concrets pour l’industrie : infrastructures énergétiques, cybersécurité, souveraineté et compétition internationale.

En parallèle, quantique, drones et biologie synthétique témoignent d’innovations qui progressent, tout en posant la question de leur passage du laboratoire ou de l’expérimentation à des usages à grande échelle.

⚡ ÉNERGIE & MOBILITÉ

Un pipeline de 800 km en France pour relier les bassins industriels européens

Le projet Hy-Fen, porté par NaTran, prévoit une canalisation de plus de 800 km entre Fos-sur-Mer et la frontière allemande. Intégré au futur réseau européen H2med, il doit contribuer à acheminer l’hydrogène renouvelable et bas-carbone vers les grands bassins industriels européens.

🔗 Suivre le futur réseau européen de l’hydrogène

Après les voitures électriques, la Chine veut aussi conquérir le marché des bornes de recharge

Après les véhicules électriques et les batteries, les industriels chinois renforcent leur présence dans les infrastructures de recharge européennes. BYD mise notamment sur la très haute puissance, tandis que cette nouvelle concurrence interroge la capacité des acteurs français à suivre la course technologique tout en préservant leur maîtrise industrielle.

🔌 Découvrir la nouvelle bataille des bornes de recharge

️ 🛡️ NUMÉRIQUE & CYBERSÉCURITÉ

Une cyberattaque contre les systèmes frigorifiques paralyse des centaines de supermarchés français

Une cyberattaque contre des systèmes de régulation frigorifique a perturbé les installations de plusieurs enseignes françaises, entraînant la destruction de produits frais et surgelés. L’incident souligne les conséquences physiques, provoquées par des équipements industriels connectés vulnérables.

🚨 Comprendre la menace cyber sur les équipements industriels

Informatique quantique : l’industrie attend toujours son premier vrai cas d’usage

Malgré les progrès technologiques et les investissements, aucun cas d’usage en entreprise ne démontre encore un avantage quantique en production face aux meilleures solutions classiques. Les perspectives les plus crédibles restent liées à la recherche appliquée, tandis que la migration vers la cryptographie post-quantique constitue déjà un chantier concret pour les organisations.

⚛️ Faire le point sur les vrais usages du quantique

Webinar – Comment optimiser sa veille stratégique en intégrant l’IA ?

Comment intégrer l’IA générative dans des dispositifs de veille déjà structurés sans perdre en fiabilité ni en maîtrise ? Animé par Anne-Marie Libmann et François Libmann, de FLA Consultants et BASES Publications mardi 3 novembre à 11h, ce webinar propose une approche concrète pour identifier les usages à réelle valeur ajoutée, arbitrer entre automatisation et contrôle humain et mesurer les bénéfices comme les risques.

🤖 Passez à une veille augmentée par l’IA

🧪 SCIENCES & BIOTECHNOLOGIES

« SpudCell », quand la cellule devient un système d’ingénierie

Avec « SpudCell », des chercheurs américains reconstruisent certaines fonctions fondamentales d’une cellule à partir de composants distincts. Encore dépendant de ressources externes et présenté à ce stade dans une prépublication, ce système modulaire ouvre une nouvelle voie pour l’ingénierie de cellules synthétiques programmables.

🧬 Explorer les promesses de la cellule synthétique

🏭 INDUSTRIE & SOUVERAINETÉ

Présidentielle 2027, les douze propositions de Syntec-Ingénierie pour renforcer la robustesse de la France

À l’approche de la présidentielle de 2027, Syntec-Ingénierie avance douze propositions autour de quatre priorités : action publique, souveraineté, infrastructures et compétences. Le livre blanc défend notamment une planification de long terme et une place accrue de l’expertise technique dans les politiques publiques.

🇫🇷 Examiner les pistes pour une France plus robuste

DeepBloo propose un panorama des appels d’offres publics liés aux drones

DeepBloo a identifié 206 appels d’offres publics liés aux drones en France entre juillet 2025 et juin 2026, dont 76 où le drone n’apparaît pas dans le titre. Son analyse montre aussi une évolution des marchés vers des besoins plus spécialisés et souligne l’intérêt d’une veille fine pour détecter les opportunités en amont.

🚁 Repérer les signaux du marché des drones

👓 Bon week-end et bonne lecture 📰