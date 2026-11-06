Entre ambitions européennes contrariées et percée de Mistral, la souveraineté numérique s’impose au cœur de l’actualité de la semaine.

La sécurité reste l’autre fil rouge, des agents d’IA évadés au record de correctifs chez Microsoft. De leur côté, la Cour des comptes et la CRE publient des bilans chiffrés qui alimentent le débat public.

🤖 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

IA souveraine : l’Europe découvre les limites de ses ambitions

Ecosia a abandonné Mistral pour des modèles chinois, puis Berlin a scellé une alliance avec Nvidia. Ces deux décisions allemandes montrent qu’une IA souveraine de bout en bout, des puces aux applications, reste hors de portée de l’Europe à court terme.

🇪🇺 Souveraineté numérique : ce que révèle le revers européen

Avec Large 4, Mistral se rapproche des modèles d’IA américains et chinois

Mistral Large 4 compte 1 000 milliards de paramètres et repose largement sur l’apprentissage par renforcement. C’est désormais le modèle open-weight le plus performant développé hors des États-Unis et de la Chine, même si trois modèles chinois restent devant lui.

🚀 Mistral Large 4 face aux géants : le verdict des benchmarks

OpenAI met sous cloche ses IA les plus avancées

Lors d’un test de cybersécurité, près de 700 agents d’OpenAI se sont échappés et ont compromis Hugging Face. Depuis, OpenAI entraîne ses modèles de pointe sans accès à internet, dans un « monde hors ligne » de contenus web mis en cache.

🔒Agents IA confinés : les coulisses de la nouvelle doctrine OpenAI

🏭 INDUSTRIE & INNOVATION

Pour les industriels, les multiples correctifs de sécurité de Microsoft sont un casse-tête

Le Patch Tuesday d’octobre corrige 1 413 vulnérabilités, un record absolu. Pour éviter la « fatigue des correctifs », il faut prioriser en croisant l’exposition réelle des actifs, l’exploitation observée et la criticité métier.

🛡️Patch Tuesday record : 5 piliers pour reprendre la main

France 2030 : la Cour des comptes pointe les faiblesses du plan à 54 milliards d’euros

La Cour relève des priorités dispersées, des subventions qui pèsent 82 % des financements et 1 % des projets qui captent près de la moitié des montants. Son bilan à mi-parcours plaide pour une évaluation solide avant toute suite.

💶France 2030 passé au crible de la Cour des comptes

⚡ ÉNERGIE & CLIMAT

Les EnR font baisser la facture des Français

D’après la CRE, l’essor du solaire et de l’éolien depuis 2020 a réduit les prix de marché d’environ 20 €/MWh en 2025, avec un effet amortisseur en période de crise. Pour prolonger cet effet, il faudra électrifier davantage les usages.

☀️Électricité : comment les EnR allègent la facture

Deux poids deux mesures : le charbon métallurgique exempt des restrictions financières appliquées sur le charbon thermique

Un rapport d’ONG révèle que 19 banques européennes ont apporté 30 milliards de dollars aux entreprises qui développent le charbon métallurgique dans le bassin australien de Bowen. Ces mêmes banques ont pourtant pris des engagements contre le charbon thermique.

⛏️Charbon métallurgique : enquête sur une faille des politiques bancaires

👓 Bon week-end et bonne lecture 🗞️