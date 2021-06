Techniques de l’Ingénieur partenaire de Horizons Hydrogène

Techniques de l'Ingénieur s’associe à Horizons Hydrogène pour la première édition de l'évènement, qui aura lieu les 29 et 30 novembre au centre de conférences Pullman Paris Bercy.

Horizons Hydrogène offre l’opportunité à tout un écosystème de s’informer, débattre, faire une veille complète sur les dernières innovations et projets en cours de ce marché en pleine ébullition.

Les énergies renouvelables prennent de l’ampleur et le déploiement d’un modèle énergétique décentralisé est en cours, pour répondre aux objectifs nationaux, européens et internationaux de décarbonation. Face aux enjeux d’une demande fluctuante et des problèmes de stockage des énergies renouvelables, la réponse devient claire : l’hydrogène.

L’hydrogène suscite de plus en plus d’intérêt, et face à l’impact croissant du marché de l’hydrogène, il est essentiel pour les décideurs d’entreprise d’en comprendre toute la richesse et le potentiel de développement.

Le congrès a pour vocation de devenir un véritable lieu d’échanges et d’expertise entre industriels, experts-chercheurs, porteurs de projets, investisseurs publics et privés, consultants, institutionnels, utilities et énergéticiens, pour ainsi se positionner comme un grand rendez-vous annuel des professionnels de l’hydrogène.

500 professionnels sont attendus pour suivre les débats du congrès. Plus d’une centaine de speakers de haut niveau et d’expertise représentant les principaux acteurs du marché et de l’énergie seront présents à la tribune ainsi que sur les 3 scènes en salles thématiques.

A travers 2 jours de conférences stratégiques, de retours d’expériences et de projets, de démonstrations innovantes, de présentations de travaux et d’études, d’ateliers techniques, et enfin de sessions de formations métiers, nous vous offrons un panorama complet des perspectives et des opportunités liées aux évolutions de ce marché en pleine structuration.

Pourquoi participer à Horizons Hydrogène ?

Inspirez-vous grâce aux partages de nos 100 intervenants : plus d’une centaine d’intervenants sont attendus ainsi que sur nos 3 salles thématiques en parallèle.

Informez-vous sur les enjeux H2 actuels, formez-vous, découvrez les solutions R&D au cœur du marché de l’hydrogène : conférences, village Hynnovation, démonstrations, formations.

Rencontrez les acteurs de l’écosystème hydrogène et échangez sur vos enjeux

