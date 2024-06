Techniques de l’Ingénieur partenaire de Start 2024 !

START 2024 est la convention annuelle du pôle de compétitivité NextMove. Ce rendez-vous réunit les acteurs majeurs de la mobilité durable et de l'automobile made in France. Rendez-vous le 26 juin, au Centre de conférences du Crédit Agricole de Normandie, à Caen.

Riche en rencontres, opportunités et partages entre acteurs du secteur, industriels, académiques, laboratoires, territoires et institutionnels, START – la convention annuelle de NextMove – déclinera un programme ambitieux autour d’une convention d’affaires, d’une conférence inspirante, de visites de sites et de networking informel.

4 sites à découvrir près de Caen

Rien de tel qu’une immersion totale, pour découvrir les best practices d’écosystèmes innovants et leaders sur leur marché. L’après-midi de la convention annuelle vous proposera des visites inspirantes, en parallèle, sur pas moins de quatre sites de production ou de recherche du territoire : Calip, Le Ganil (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds), Murata & Renault Trucks.

START, c’est business first !

Chefs d’entreprises, responsables projets, collaborateurs, boostez votre développement, en rencontrant les entreprises phares du territoire lors de rendez-vous qualifiés, préprogrammés, pour échanger avec de futurs clients, fournisseurs ou partenaires.

Une conférence prospective et inspirante

START vous propose une conférence avec une série d’interventions dynamiques sur des thèmes d’actualité, qui vous concernent, qui seront rythmées par des success stories des membres du pôle et remises de trophées

Programme et horaires

Convention d’affaire – RDV B2B : 8h-10h

: 8h-10h Assemblée Générale des membres : 9h30-10h

: 9h30-10h Conférence prospective : 10h30-13h

: 10h30-13h Déjeuner, Expo & Networking informel : 13h-14h30

: 13h-14h30 Visites de sites : 15h-17h30

NextMove, en quelques mots

Le pôle de compétitivité, créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Normandie et Île-de-France, tisse et anime les liens entre grands industriels, PME, startups, académiques, centres de recherche et territoires dans un réseau dynamique capable pour renforcer leur compétitivité et accompagner les transitions. Il compte plus de 600 membres et accompagne plus de 600 projets labellisés (dont plus de 320 financés). C’est le plus grand réseau français d’excellence scientifique et technique où se développent des collaborations durables entre les différents acteurs de l’écosystème Automobile et Mobilités.

