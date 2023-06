La convention annuelle NextMove sur la mobilité durable, à ne pas manquer le 22 Juin !

START 2023 est la convention annuelle du pôle de compétitivité NextMove qui réunit les décideurs de la mobilité durable, sûre, connectée et made in France. Rendez-vous le 22 juin, à l’Oxygène Factory aux Mureaux, dans les Yvelines, en Île-de-France.

Le rassemblement annuel du pôle de compétitivité NextMove revient cette année pour oxygéner vos idées et fédérer les principaux acteurs de la mobilité et de l’industrie automobile française afin de relever les défis technologiques pour une mobilité innovante et responsable. Cet événement aura lieu le 22 juin dans les Yvelines à l’Oxygène Factory, situé aux Mureaux.

START 2023 est le carrefour pour tisser des liens, partager des expériences, échanger et créer des opportunités avec 300 experts et dirigeants du secteur autour de la mobilité décarbonée, inclusive et créatrice d’emploi.

A cette occasion, START vous propose un programme ambitieux autour :

d’une conférence inspirante avec des interventions dynamiques sur des thèmes d’actualité, qui seront rythmées par des success stories des membres du pôle et la remises de trophées,

de visites de sites industriels d’ArianeGroup – Les Mureaux, le site de Renault Flins et de Stellantis Poissy,

d’une convention d’affaires, pour booster votre développement et rencontrer les entreprises phares du territoire lors de rendez-vous qualifiés, préprogrammés.

Vous aurez également la possibilité d’assister à une présentation de 2 démonstrateurs collaboratifs – navette autonome Navetty et NextCar. Vous pourrez aussi rencontrer les lauréats des Awards de la Mobilité 2023 et également découvrir la nouvelle édition du Book des Success stories NextMove.

PROGRAMME & HORAIRES

Visites de sites : 9h-12h

Déjeuner : 12h-13h

Convention d’affaire – RDV B2B : 13h-15h

Assemblée Générale : 15h-16h

Networking informel : 16h-16h30

Conférence prospective : 16h30-18h45

Networking informel : 19h-20h

NextMove, en quelques mots

Le pôle de compétitivité, créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Normandie et Île-de-France, tisse et anime les liens entre grands industriels, PME, startups, académiques, centres de recherche et territoires dans un réseau dynamique capable pour renforcer leur compétitivité et accompagner les transitions. Il compte plus de 600 membres et accompagne plus de 600 projets labellisés (dont plus de 320 financés). C’est le plus grand réseau français d’excellence scientifique et technique où se développent des collaborations durables entre les différents acteurs de l’écosystème Automobile et Mobilités.

Plus d’informations sur la convention en cliquant ici.