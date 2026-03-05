Techniques de l’Ingénieur participe à Global Industrie !

Techniques de l'Ingénieur est partenaire de Global Industrie 2026. Du 30 mars au 2 avril 2026 à Paris Nord Villepinte, la 8ᵉ édition de Global Industrie s’impose comme le grand temps fort européen dédié à l’industrie. Retrouvez-nous sur le stand n°5R110 !

Le rendez-vous qui fait rayonner l’industrie française

Pendant quatre jours, plus de 60 000 professionnels, 2 500 exposants et 750 intervenants se réuniront pour penser, accélérer et valoriser l’industrie de demain. Prenez votre badge dès maintenant :

Un catalyseur business à 360°

Conçu comme un véritable carrefour d’opportunités, le salon fédère l’ensemble de l’écosystème : industriels, territoires, fédérations, start-up, investisseurs et décideurs politiques. Structuré autour de 14 univers complémentaires, Global Industrie offre aux entreprises des leviers concrets pour :

développer leur activité grâce à une base d’1 million de contacts qualifiés,

identifier les innovations majeures,

accéder à des partenaires stratégiques,

anticiper les grandes mutations technologiques et sociétales,

attirer et recruter les talents.

Plus qu’un salon, Global Industrie est un moteur d’innovation, de performance et de souveraineté industrielle.

Fil rouge 2026 : créativité et Made in France

Cette édition mettra à l’honneur la créativité industrielle française et la dynamique du Made in France. Un parcours inédit au cœur du salon illustrera la manière dont les technologies industrielles nourrissent la création et les savoir-faire d’excellence.

Cette thématique inspirera également la 5ᵉ édition des Golden Tech, concours emblématique valorisant plus de 100 candidats dans 11 métiers industriels. Placée sous le signe de « L’Art de vivre à la française », la compétition mettra en scène des épreuves alliant tradition et innovation : robotique appliquée à la gastronomie, optimisation d’ateliers de confection, soudage d’éléments de flacons de parfum ou encore réalisation de malles métalliques. Un show en continu qui célèbre l’excellence industrielle française.

Nouveauté 2026 : l’Espace Booster

Pensé pour orienter efficacement les industriels vers des solutions immédiatement activables, l’Espace Booster réunira une soixantaine d’acteurs autour d’un hub central. Objectif : faciliter les mises en relation et proposer un accompagnement personnalisé autour de quatre grands piliers : financement/investissement, international, compétences et conseil.

Vingt start-up, sélectionnées à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt, y présenteront des solutions opérationnelles pour répondre aux défis actuels de la transformation industrielle. Ateliers courts, rendez-vous experts et espaces d’échanges directs viendront compléter ce dispositif résolument pragmatique.

Le Village des Technologies Numériques : un hub stratégique

Déjà reconnu comme un espace clé du salon, le Village des Technologies Numériques franchit une nouvelle étape en 2026. Aux côtés de la 5G privée, de la cybersécurité et de l’IA industrielle, trois nouveaux piliers structurent désormais son offre :

cloud et edge computing,

jumeaux numériques,

data centers.

Sur 450 m², plus de cinquante exposants – parmi lesquels Hub One, Nokia et Araiko – présenteront des solutions dédiées à la performance, à la sécurité et à la souveraineté numérique des infrastructures industrielles.

Nouveau Village Manutention / Stockage / Logistique

Autre temps fort de l’édition parisienne : un village de 4 000 m² dédié à la manutention, au stockage et à la logistique. Une soixantaine d’exposants y dévoileront des solutions pour la supply chain, la maintenance et le transport industriel.

Point d’orgue : l’« Entrepôt connecté by GI », une immersion dans l’usine logistique du futur, avec postes de préparation optimisés, pilotage en temps réel des performances, innovations en robotique et amélioration de l’ergonomie et de la sécurité au travail.

Porter la voix de l’industrie

Global Industrie, c’est aussi une tribune d’expression. Sur la Grande Scène, les grands enjeux sectoriels seront débattus : compétitivité internationale, transformation industrielle, innovation ou encore attractivité des métiers auprès des jeunes générations.

La GITV, plateau TV installé au cœur du salon, ainsi que les nombreuses scènes thématiques, viendront amplifier la visibilité des initiatives et des acteurs qui façonnent l’industrie française.

Un rendez-vous stratégique pour l’avenir

Plus grand rassemblement industriel en France et parmi les trois premiers en Europe, Global Industrie incarne un moment d’engagement collectif au service de la France industrielle.

En 2026, le salon confirme sa vocation : connecter les écosystèmes, accélérer les coopérations et démontrer que l’industrie est plus que jamais un levier de compétitivité, d’innovation et de rayonnement.