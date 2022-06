Techniques de l’Ingénieur participe au salon SEPEM Industries Est

Venez nous rendre visite sur le stand G317, Hall 3, du salon SEPEM Industries Est ! Techniques de l’Ingénieur répond présent au rendez-vous industriel de la région Grand Est. Il a lieu du 14 au 16 Juin 2022 au Parc des expositions Colmar Expo.

SEPEM Industrie Est se déroule du 14 au 16 Juin 2022 au Parc des expositions Colmar Expo. C’est l’événement incontournable pour les industriels de la région Grand Est. Ce salon professionnel réunit plus de 450 exposants. Il pour ambition d’apporter des solutions, à même de relever les défis de demain, en matière de productivité, d’innovation, de transition énergétique et écologique et d’attractivité des métiers autour des quatre piliers que sont l’efficience, la performance, la sécurité, et l’environnement-décarbonation.

Cet événement peut être abordé sous différents angles avec cinq parcours thématiques liés à l’Usine du futur. Ces parcours permettent aux visiteurs de découvrir le salon avec des informations concrètes et pragmatiques en lien avec :

la décarbonation et les solutions à mettre en place pour améliorer l’empreinte carbone de son activité,

la numérisation pour entrer sereinement dans l’ère de l’Usine du futur,

la modernisation des lignes de productions en vue d’une usine 4.0,

la montée en gamme de produits afin de gagner des parts de marché, en pensant différemment

et l’assistance cognitive de l’Homme sur site.

Durant ces trois jours, vous avez la possibilités de repérer les nouveautés dans les domaines suivants :

– les outils de maintenance pour assurer le bon fonctionnement d’une usine et des équipements

– les process pour améliorer les lignes de production et accompagner leur modernisation,

– les services et matériels pour assurer la protection mais aussi la sécurité de l’homme et des machines,

– les solutions concrètes pour aider et accompagner la mutation des industriels vers l’usine du futur.

Vous avez également l’occasion d’échanger avec des professionnels lors de temps forts tels que :

SEPEM Avenir, un espace dédié à l’attractivité des métiers, à la formation et à l’emploi ;

Un pavillon robotique et cobotique pour envisager une modernisation des appareils de production ;

Des conférences qui porteront sur les 4 thèmes constituant l’ADN de SEPEM Industries : l’efficience, la performance, la sécurité et l’environnement.

Quelques mots sur les SEPEM Industries

Ce sont des rendez-vous industriels incontournables qui proposent, par ces salons, une offre adaptée à chaque territoire industriel pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain de tous les donneurs d’ordres opérationnels, pour toutes les filières.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site du salon ici.