Techniques et innovations au service de demain : lancement de la nouvelle offre « Batteries »

Dans un monde en pleine transition énergétique et numérique, les batteries occupent une place essentielle parmi les avancées technologiques. Cette nouvelle ressource documentaire de Techniques de l'Ingénieur, qui leur est dédiée, explore en profondeur les principes fondamentaux, les innovations technologiques et les défis de durabilité liés aux batteries.

Depuis les premières révolutions industrielles, le progrès technologique a sans cesse repoussé les limites en matière d’énergie. Aujourd’hui, l’industrie se trouve à un tournant décisif : les défis du changement climatique et de la transition énergétique appellent des solutions durables, où les batteries ont un rôle fondamental à jouer. Ne se limitant plus aux objets électroniques et portables, les batteries sont devenues incontournables pour des secteurs clés comme la mobilité électrique, la gestion des énergies renouvelables, et l’autonomie énergétique des infrastructures.

L’essor des technologies comme le lithium-ion a permis de répondre à une demande croissante en stockage énergétique performant et durable. Toutefois, face aux enjeux environnementaux et à la rareté des ressources, les recherches s’intensifient pour développer des alternatives viables, telles que les systèmes hybrides. Un tel contexte rend stratégique le sujet des batteries pour les industriels qui s’efforcent de concilier innovation, performance et respect de l’environnement.

Destinée aux ingénieurs et chefs de projets dans les secteurs industriels de la mobilité, de l’énergie ou de l’environnement, cette ressource documentaire a été pensée pour approfondir les connaissances en électrochimie, découvrir les dernières innovations technologiques et accompagner le développement durable.

Coordonnée par Alexandre Chagnes, directeur du LabEx Ressources 21, l’offre « Batteries » réunit les contributions d’experts du domaine, offrant une vision complète et approfondie des enjeux technologiques, scientifiques et industriels liés au stockage d’énergie.