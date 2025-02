Revue du Magazine d’Actualité #20 : du 3 au 7 février

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous présenter sa vingtième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Batteries et Innovation : un enjeu stratégique pour l’industrie

Face à la demande croissante en stockage énergétique, les batteries sont au cœur de l’innovation technologique. Cet article vous plonge dans les enjeux et les avancées qui redéfinissent leur rôle dans notre société.

Le rôle des batteries dans la transition énergétique

Semaine pour l’action sur l’IA : entretien avec notre expert IA, Jean-Paul Haton

Jusqu’au 11 février, une série d’événements à Paris explore comment l’intelligence artificielle peut répondre aux grands enjeux sociétaux. À cette occasion, nous avons rencontré un expert qui suit l’évolution de l’IA depuis ses débuts et un de ses articles est en accès libre.

Une semaine sur les défis éthiques de l’IA

Trump 2 : une industrie sous influence Pétrole, gaz, IA et protectionnisme…

À peine réélu, Donald Trump redessine le paysage industriel et technologique mondial. Entre le grand retour des énergies fossiles, ses alliances avec la Tech et sa politique commerciale offensive, le président américain impose sa vision, quitte à bouleverser les équilibres. Jusqu’où ira son emprise ?

Fossiles, géants de la Tech, vision protectionniste, quels impacts sur l’industrie ?

Photovoltaïque et éolien : la France à la traîne malgré des coûts compétitifs

Les énergies renouvelables sont aujourd’hui les solutions les plus économiques pour produire de l’électricité. Pourtant, la France accuse un retard préoccupant dans leur déploiement. Quelles sont les raisons de ce décalage et les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie.

Rattraper le retard français en énergies renouvelables

EPR de Flamanville : les défis financiers coût du lancement du réacteur

Alors que le réacteur EPR de Flamanville commence à produire ses premiers électrons, la Cour des comptes alerte sur sa rentabilité médiocre et ses coûts exorbitants. On fait le point sur les enjeux financiers et techniques de ce projet phare du nucléaire français.

Les enjeux du réacteur EPR : entre ambitions et réalités

Optimisation des métamatériaux : une avancée en nano-architecture