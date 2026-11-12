Traitement d’eau des tours aéroréfrigérantes : une chimie plus vertueuse est possible !

Les systèmes de refroidissement, en tours aéroréfrigérantes (TAR) ou circuits fermés, ont un point commun : ils sont sensibles à l’entartrage, l’encrassement et à la corrosion. Pour entretenir leurs équipements, les industriels sont contraints d’utiliser des produits chimiques inhibiteurs de corrosion et de tartre. Mais des alternatives en chimie verte existent ! C’est ce que propose BWT France avec sa gamme de produits aux principes actifs biodégradables et/ou biosourcés.

Nous avons interrogé Ludovic Lemieux, responsable technique produits formulés chez BWT France.

BWT France est une filiale du groupe autrichien Best Water Technology (BWT), leader européen du traitement de l’eau. Elle emploie 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 145 millions d’euros. Elle intervient sur cinq marchés : l’habitat individuel, les bâtiments collectifs et tertiaires, l’hôtellerie-restauration, l’industrie et la pharma-biotech. BWT France fournit des solutions de traitement de l’eau, notamment de produits chimiques destinés aux tours aéroréfrigérantes (TAR), aux systèmes en circuit fermé (chaud, froid) et aux chaudières vapeur. Avec sa gamme composée de 16 solutions issues de la chimie verte, BWT France propose désormais une alternative aux produits chimiques traditionnels.

Techniques de l’ingénieur : Pourquoi avoir développé une gamme « chimie alternative » ?

Ludovic Lemieux : Notre activité Chimie Verte a été officiellement dévoilée en février 2023, lors d’une conférence de presse. L’objectif affiché était de lancer une gamme complète de produits entièrement formulés à partir de principes actifs biodégradables et/ou biosourcés pour répondre à des besoins comme les applications de refroidissement, par exemple.

Cette gamme est née, d’une volonté de faire évoluer nos produits et d’orienter le marché, en allant au-delà du seul critère du coût au kilo. Nous avions aussi constaté une demande de la part de certains clients pour des produits plus écoresponsables, en lien avec les exigences environnementales grandissantes des villes et des communautés de communes.

Par ailleurs, l’aspect réglementation est aussi entré en ligne de compte, car on observe que la classification CMR des molécules évolue et que les nouvelles molécules classées seront amenées à disparaître.

Néanmoins, cela suppose aussi de travailler, en amont, à la recherche de substituts, afin de disposer d’alternatives le moment venu. C’est ce que nous avons fait et, maintenant que cette gamme existe, on constate que les oreilles de nos clients sont beaucoup plus attentives qu’il y a cinq ans. Nous avons donc fait le bon choix.

Avez-vous des exemples de molécules problématiques à substituer ?

Notre point de départ a été de travailler sur le remplacement des produits anticorrosion du cuivre, qui font partie de la famille des azoles[1]. Durant les dix dernières années, ces azoles ont beaucoup évolué en termes de classification et il est certain que les azoles seront tous interdits un jour : il était donc urgent de réfléchir à leur substitution.

Nous avons ainsi développé deux produits de remplacement basés sur une molécule biodégradable. L’un de ces produits est destiné aux circuits fermés, l’autre aux TAR, qui sont des dispositifs fortement concernés par des phénomènes de corrosion, d’entartrage, de proliférations microbiologiques et encadrés par la réglementation, en raison des risques liés à la problématique légionelle.

Il y avait aussi la question du phosphore, très utilisé en anticorrosion (orthophosphates) et en antitartre (phosphonocarboxylates), mais problématiques d’un point de vue environnemental[2], lorsqu’ils sont rejetés dans le milieu naturel, après purge des TAR.

Ces phosphates posent par ailleurs plusieurs soucis dans le cas de la REUT des eaux usées, notamment dans l’agroalimentaire, sur les stations de retraitement, car l’eau en sortie de station que l’on souhaite recycler passe par une ultrafiltration et une osmose inverse. Or, lorsque la teneur en phosphate est trop élevée, il faut recourir à des antitartres spécifiques. Éviter l’ajout de phosphate limite donc le problème. Nos solutions sans phosphates simplifient ainsi le processus de traitement.

Le caractère biodégradable a-t-il un impact sur l’efficacité des produits ?

Créer une gamme entièrement formulée à partir de principes actifs biodégradables était notre objectif de départ, car les produits chimiques traditionnels ont l’inconvénient d’être trop stables et de rester actifs durant des mois. Or, il faut savoir que le temps de séjour de l’eau dans une TAR n’est que de quelques heures ou de quelques jours. Après rejet, on se retrouve donc avec des molécules qui continuent à interagir avec leur environnement et à générer des sous-produits.

Vu sous cet angle, développer cette gamme était donc tout à fait cohérent, car ça ne rend pas les produits moins efficaces. La biodégradabilité de nos produits a été évaluée selon le test OCDE 301F, qui vise une biodégradabilité sur 30 jours : elle est donc prouvée.

Par ailleurs, notre périmètre ne se limite plus au biodégradable, puisque notre gamme comporte désormais huit produits d’origine biosourcée, fabriqués à partir de déchets végétaux. Ces coproduits, nous les avons évalués un à un afin d’identifier ceux qui convenaient à nos applications.

Comment cette gamme de produits écoresponsable est-elle perçue par vos clients ?

Après avoir été testés en laboratoire, puis sur pilote industriel, les produits de substitution qui donnaient des résultats conformes ont été commercialisés et, depuis, ils sont utilisés chez de nombreux clients.

Les retours clients sont d’ailleurs excellents concernant l’efficacité de ces produits, dans le sens où la transition de la chimie traditionnelle vers la chimie alternative s’effectue sans dérive ni observation. Il faut comprendre par là qu’ils sont conformes aux attentes d’un point de vue technique et utilisables directement, sans modification de la stratégie de traitement.

Pour nos clients, l’intérêt est plutôt d’ordre RSE. Par exemple, un industriel qui doit puiser de l’eau dans un canal pour son refroidissement et rejeter l’eau traitée dans ce même canal peut ainsi afficher une démarche concrète de réduction de ses impacts environnementaux avec des produits biodégradables, sans phosphates et parfois biosourcés.

Par ailleurs, cela leur permet aussi d’anticiper les futures évolutions de la réglementation, de montrer qu’ils sont en avance, qu’ils n’ont pas attendu pour utiliser des produits plus sains.

Cette gamme va-t-elle encore évoluer ?

Notre gamme comporte désormais 16 produits et couvre 100 % du spectre en termes de qualité d’eau pour les tours aéroréfrigérantes, groupes froids de réseaux urbains et circuits fermés. Elle couvre aussi toutes les fonctions : anticorrosion de l’acier et du cuivre, antitartre et biodispersant. Nous proposons donc désormais une gamme complète et étendue répondant à la majorité des problématiques.

La prospection auprès de fournisseurs de coproduits va néanmoins se poursuivre pour continuer à intégrer des molécules moins impactantes et mieux adaptées aux enjeux futurs.

[1] Benzotriazole (BTA), tolyltriazole (TTA) et mercaptobenzothiazole (MBT)

[2] Rejeté en excès dans les eaux douces, il favorise la croissance des algues et donc l’eutrophisation