Parcours Pratiques

La solution rapide et efficace pour monter en compétence grâce à nos outils pratiques et nos quiz

En savoir plus

Logo Intuiti+

La plateforme IA dédiée à l’industrie, alimentée par les contenus Techniques de l’Ingénieur.

En savoir plus

Contactez-nous

Contact

Poser une question en ligne Contacter nos équipes

Aide en ligne

Tutos FAQ Chatbot d'assistance
Logo ETI Quitter la lecture facile
Physique quantique : la NASA étudie un cinquième état de la matière dans l'espace

En ce moment

Ajouter à ma bibliothèque

Physique quantique : la NASA étudie un cinquième état de la matière dans l’espace

Posté le par Nicolas LOUIS dans Innovations sectorielles

Facebook

Twitter

Linkedin

flux rss

À bord de la Station spatiale internationale, un laboratoire de la NASA permet de refroidir des atomes à des températures proches du zéro absolu pour former des condensats de Bose-Einstein. Les scientifiques profitent de la microgravité pour observer plus longtemps ce cinquième état de la matière et explorer ses propriétés quantiques.

Théorisé dans les années 1920 par le physicien indien Satyendra Nath Bose et Albert Einstein, le condensat de Bose-Einstein a été obtenu expérimentalement pour la première fois en 1995. Il constitue le cinquième état de la matière, après les solides, les liquides, les gaz et les plasmas. Il peut être produit sur Terre, mais il est alors difficile de l’observer de manière prolongée. Depuis 2018, la NASA a placé en orbite, à bord de la Station spatiale internationale (ISS), le laboratoire Cold Atom Laboratory (CAL) afin d’étudier plus facilement la nature de cette matière à l’échelle quantique et de réaliser d’importantes avancées scientifiques.

Rappelons qu’un atome ne se comporte pas uniquement comme une petite bille. En physique quantique, il possède également des propriétés ondulatoires. À température ambiante, les mouvements de ces atomes et leurs interactions rendent ces propriétés difficiles à observer à grande échelle. En revanche, lorsqu’un gaz est refroidi à l’extrême, les ondes associées aux atomes deviennent plus facilement observables.

Placé à 400 kilomètres de la Terre, le CAL, de la taille d’un mini-réfrigérateur, a été spécialement conçu pour refroidir des atomes de potassium ou de rubidium à des températures proches du zéro absolu, soit −273,15 degrés Celsius. Grâce notamment à l’utilisation de lasers, ces atomes parviennent à occuper un même état quantique, comme s’ils formaient un unique objet collectif. Le condensat devient un nouvel état de la matière et les comportements quantiques que l’on observe habituellement à l’échelle microscopique deviennent visibles à une échelle macroscopique.

Cette transformation conduit à la création d’un régime physique distinct, qui permet aux scientifiques d’étudier plus directement les règles de la mécanique quantique. Dans un laboratoire terrestre, les scientifiques sont obligés de confiner les atomes à l’aide de champs magnétiques ou de lasers pour éviter qu’ils ne tombent sous l’effet de la gravité. Ce dispositif peut alors perturber les mesures.

Ce n’est pas le cas à bord de l’ISS, où la microgravité permet aux atomes d’évoluer de manière prolongée sans être aussi fortement contraints par les conditions du confinement. Les expériences de physique quantique étant souvent extrêmement sensibles aux perturbations, il est alors possible de prolonger le temps d’observation pendant plus d’une seconde, au lieu de quelques millisecondes au sol, afin d’étudier leur comportement et leurs interactions.

Des avancées dans le domaine des capteurs quantiques

Le CAL est avant tout une installation destinée à la recherche fondamentale. Elle permet notamment de tester les principes de la relativité d’Einstein et d’explorer des questions relatives à la matière noire et à l’énergie noire. Sur le plan applicatif, elle pourrait contribuer au développement de capteurs quantiques capables de mesurer avec une très grande précision les accélérations, les rotations et les variations du champ gravitationnel.

De multiples applications spatiales sont envisagées. Le laboratoire pourrait permettre de développer des technologies de navigation de haute précision pour des missions spatiales lointaines. Il pourrait aussi faire progresser la compréhension fondamentale de la gravité et du temps, qui sont essentiels aux vols spatiaux de longue durée. Enfin, il pourrait favoriser le développement de systèmes quantiques pour les futures missions d’exploration.

Le CAL a la particularité d’être piloté à distance depuis le Jet Propulsion Laboratory, un centre de recherche de la NASA situé en Californie. Les scientifiques sont ainsi capables de réaliser leurs expérimentations sans avoir à intervenir directement dans le laboratoire installé en orbite.

En mai 2026, la NASA a procédé à des améliorations à l’intérieur du CAL, destinées notamment à produire des condensats de Bose-Einstein cinq fois plus grands que ceux précédemment obtenus. Elles visent aussi à modifier leur forme en trois dimensions grâce à un nouveau piège magnétique, une fonctionnalité absente des versions précédentes. La mise hors service de l’ISS est actuellement programmée à l’horizon 2030.

Pour aller plus loin

Dans l'actualité

Dans les ressources documentaires

État de la matière Spatial Nasa Ordinateur quantique
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/thematique/innovations-sectorielles/

Réagissez à cet article

Commentaire sans connexion

Pour déposer un commentaire en mode invité (sans créer de compte ou sans vous connecter), c’est ici.

Connectez-vous

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.

Inscrivez vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité.

Actualités et veille technologique

L'espace actualité c'est quoi ?

De la découverte en laboratoire à l'innovation industrielle, scrutez les tendances et prenez part aux grands débats scientifiques qui construisent le monde de demain.

Contacter la rédaction
Mesures et tests électroniques
Mesures et tests électroniques

Sécurisez l'instrumentation électrique et son usage au cœur de vos processus industriels de contrôle de fabrication

Obtenir

Livre blanc Euro 7 : l'industrie automobile s'attaque aux émissions invisibles
29 Oct 2026
Euro 7 : l'industrie automobile s'attaque aux émissions invisibles

La norme Euro 7 entre en application en novembre 2026.

Livre blanc Sobriété hydrique : où en est l’industrie, trois ans après le Plan Eau ?
23 Oct 2026
Sobriété hydrique : où en est l’industrie, trois ans après le...

L’eau ne coule plus de source pour l’industrie. Face à une ressource qui se raréfie et à un cadre réglementaire...

Inscrivez-vous gratuitement à la veille personnalisée !

S'inscrire
Veille personnalisée

Inscrivez-vous aux newsletters !

Recevez chaque semaine les newsletters du Magazine d’Actualité