Une batterie au carbone-14 pour des milliers d’années d’autonomie

Des scientifiques de l’Université de Bristol, en association avec l’Autorité britannique de l’énergie atomique (UKAEA), au Royaume-Uni, ont réussi à mettre au point une source d’électricité fiable et durable, le mot est faible. Le résultat est une batterie basée sur une infime quantité de carbone 14, enfermé en toute sécurité dans un diamant. Avec une période radioactive de 5 730 ans, l’autonomie de ce dispositif serait de plusieurs milliers d’années sans nécessiter de rechargement. Cette pile aurait des domaines d’application très variés, et serait notamment précieuse pour la santé.

Longévité

Le carbone-14 est toujours couramment exploité pour dater les objets anciens, dans le cadre de recherches archéologiques. Dans le cas présent, c’est l’énergie dégagée par la désintégration radioactive du carbone-14, qui est exploitée. Les chercheurs comparent le fonctionnement de cette batterie à celui des panneaux solaires. La différence est qu’au lieu de convertir la lumière en électricité, elle utilise des électrons à déplacement rapide issus de la désintégration radioactive.

La moitié des atomes de carbone-14 est désintégrée en azote 14 au bout de 5 730 ans. Cette batterie peut donc alimenter des appareils pendant des périodes défiant l’imagination, sans nécessiter de rechargement.

Sécurité

Cette batterie est basée sur du carbone-14 enfermé dans un diamant, un des matériaux les plus durs connus. Son rayonnement à courte portée est absorbé par l’enveloppe en diamant. La batterie capture en toute sécurité les radiations pour produire des niveaux d’électricité très faibles.

Sarah Clark, directrice du cycle de combustible au tritium à l’UKAEA souligne la durabilité et la sécurité du dispositif. Elle évoque aussi la polyvalence des applications possibles, notamment en médecine.

En plus de sa dureté, le diamant a une autre qualité : la biocompatibilité. Cette batterie en diamant pourrait alimenter des implants tels que des stimulateurs cardiaques, des prothèses auditives et des appareils oculaires. Des utilisations dans le domaine spatial sont aussi avancées, et plus largement dans des environnements ou des appareils pour lesquels les sources d’énergie conventionnelles ne seraient pas pratiques.